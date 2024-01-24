YouBike騎乘突破528萬人次 苗栗前30分鐘補貼10元再繼續
苗栗縣公共自行車租賃系統累計騎乘次數突破528萬人次，縣政府今天宣布，今年編列1800萬元經費，持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施，歡迎鄉親多加使用。
苗栗縣公共自行車租賃系統自2018年6月開通營運，目前67站、1850輛車提供服務，以重要交通樞紐串聯市區主要行政機關、學校及公園等地點，方便民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求，統計至去年12月，累計騎乘次數突破528萬人次，減碳量約達3284公噸。
縣府鼓勵民眾多多利用公共自行車，今年年持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施，並推動系統升級及營運管理，引進YouBike2.0系統，規畫至少200站租賃站，2500輛車及5000柱車柱，今年上半年陸續啟用新系統，屆時原YouBike1.0將以新舊系統共站方式營運，並加密新系統點位，舊系統將於今年12月底到期後陸續汰除。
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