YouBike騎乘突破528萬人次 苗栗前30分鐘補貼10元再繼續

苗栗縣公共自行車租賃系統累計騎乘次數突破528萬人次，縣政府今天宣布，今年編列1800萬元經費，持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施，歡迎鄉親多加使用。

苗栗縣公共自行車租賃系統自2018年6月開通營運，目前67站、1850輛車提供服務，以重要交通樞紐串聯市區主要行政機關、學校及公園等地點，方便民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求，統計至去年12月，累計騎乘次數突破528萬人次，減碳量約達3284公噸。