桃捷棕線國發會審議通過 拚政院核定後8年通車

國發會今天召開桃園捷運棕線「可行性研究修正報告及綜合規畫」審議會議，會中獲國發會委員共識，將建議行政院核定，待行政院核定後即可展開實質工程。桃園捷運棕線起點在桃園火車站北側復興路與中正路口，終點為新北市中和新蘆線迴龍站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元，將以行政院核定後8年通車為目標。

捷工局長劉慶豐表示，行政院2018年5月1日核定可行性研究後，捷工局積極辦理環境影響說明書及綜合規畫等作業，其中環說書已於2022年12月獲環境部備查，綜合規畫報告2020年完成並提送交通部審查，經歷3次委員會議審查後，再於今日國發會委員會議獲共識，將建議行政院核定。

劉慶豐說，棕線起於台鐵桃園站北側復興路與中正路口，途經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站。

劉慶豐表示，桃園市人口近年急速成長到達231萬人，桃園、新北、台北往來通勤每日高達128萬旅次，國道及省道道路已無法滿足民眾通勤需求，棕線為桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，完成後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘。

劉慶豐表示，捷運局為保留後續棕線再延伸至市政府的規畫，捷運綠線將中正路與復興路口的潛盾環片更換為金屬環片，以利未來棕線延伸線潛盾施工；另，今年啟動辦理可行性研究的捷運橘線，將評估在BRH02站與棕線銜接轉乘，目前已啟動基本設計，下階段PCM（專案管理）招標文件也公開徵求廠商意見中，將以核定後8年通車為目標。