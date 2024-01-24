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中壢泰豐輪胎廠拆遷粉塵滿天飛 周邊居民抱怨連連

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾，環保局介入稽查。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾，環保局介入稽查。圖／讀者提供

桃園中壢泰豐輪胎廠位在中壢中華路二段上，2017年發生大火一度造成中壢空汙，去年9月自辦重劃開始拆遷，怎料這2天周邊數百公尺住戶皆反應家中出現大量黑色粉塵，嚴重影響生活。桃園環保局回應，昨派員前往搜查汙染態樣證據，若有發現因拆除工程致產生明顯粒狀汙染物，散佈於空氣或他人財物者，將依違反空氣汙染防治法第32條第1項規定開罰。

泰豐輪胎廠區去年9月自辦重劃區開始動工拆遷，4個多月過去，近期卻有周邊住戶發現家中出現大量黑色粉塵，居家環境受到嚴重困擾。

許多周邊居民紛紛抱怨衣服、沙發、床都有黑色粉塵，油油的相當難擦拭，擦完地板抹布整條黑的，更有民眾拿塑膠布封起陽台，避免黑色粉塵吹進家中，機車停在戶外也無法倖免。

中壢德義里長楊建雲表示，近期工程似乎拆遷到最後階段，許多先前製作輪胎的積碳等相關物質被風吹起來，又沒防護措施造成居民困擾，大樓住戶不敢晾衣服、戶外菜園的菜也都不敢吃了，跟環保局反映才派水車前來抑制，希望能給大家一個交代。

普義里長黃崇修說，去年11月就有發現粉塵，不過近期更加嚴重還伴隨油漬，泰豐廠方向他們解釋揚塵是碳纖維原料，為製造輪胎時卡在機台及牆壁縫隙的灰渣，對身體無危害，但居民仍會害怕，盼泰豐出示相關檢驗報告讓民眾安心。

黃崇修說，拆除工程原預定至今年3月，不過造成民眾困擾，同意於今年1月底拆完主建物，並於農曆年前將所有廢棄物移除。

環保局指出，18日接獲民眾陳情即派員至現場稽查，勘查時現場有挖土機8台，灑水車4輛，其拆除作業過程及廠區道路皆有灑水設施，現場仍責成業者加強自主管理，並加強灑水抑制揚塵，避免造成空氣汙染。

環保局也建議業者針對建築物周圍包覆帆布，避免粉塵逸散；加派多輛水車制拆除建築體附近灑水，增加灑水頻率同時也須將逕流廢水收集，避免汙染下游河川水體。

環保局說，昨派員與周邊里長詢問汙染情形及範圍，並收集汙染樣態等相關證據。工廠作業期間派員巡查，如發現因拆除工程致產生明顯粒狀汙染物，散佈於空氣或他人財物者，將依違反空氣汙染防治法第32條第1項規定，處可處10萬至500萬元罰鍰。

桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾，居民用塑膠布遮住陽台。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾，居民用塑膠布遮住陽台。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾，抹布擦地超級黑。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家髒亂困擾，抹布擦地超級黑。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家遭亂困擾，紛紛抱怨。圖／讀者提供
桃園中壢泰豐輪胎廠拆遷，現場黑色粉塵造成周邊住戶住家遭亂困擾，紛紛抱怨。圖／讀者提供

空氣汙染 泰豐輪胎 桃園

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