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冬季到新竹賞落羽松 楊文科大推這3處景點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府首推3處落羽松私房景點，歡迎民眾前來賞松。圖／竹縣府交旅處提供
新竹縣府首推3處落羽松私房景點，歡迎民眾前來賞松。圖／竹縣府交旅處提供

落羽松是近年台灣熱門冬季網紅景點新竹縣的私房落羽松也爆紅，新竹縣府乾脆公開3處最夢幻私房景點，分別是新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤以及北埔六塘夢幻落羽松，縣長楊文科都大推，稱讚不必出國就能享受異國風情，還能感受客家人文之美。

竹縣府交旅處表示，落羽松屬於杉樹的一種，葉質薄似羽毛，透過寒流催化，原本的綠葉轉趨濃豔的紅色，在枝葉凋零時，又彷若羽毛般輕盈地緩緩落下，故名落羽松，由於今年冬季冷得較晚，1月上旬竹縣各地落羽松才紛紛轉紅，預計美景可維持到2月初。

新竹縣有多處落羽松秘境，不少是民眾自行栽種在荷塘邊，北埔綠世界也有落羽松森林，都常吸引大批人潮湧入，竹縣府為讓更多遊客前來一睹燦爛金黃的落羽松美景，精選新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤以及北埔六塘共3處夢幻落羽松景點推薦。

其中新埔鎮照門休閒農業區占地面積約300公頃，整個農業區內有超過百棵筆直挺立的落羽松，農業區內還有九福、觀南與霽月步道可以走走，枕木、石板類型步道，輕鬆好走，適合親子旅客前往。

橫山鄉韓屋大埤位於竹34線鄉道附近，沿著水圳兩側綿延種植的一排排落羽松，壯觀且緋紅的景象讓此處仿若童話小鎮一般。賞美景的同時，也推薦旅客來到知名內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等充滿客家風味美食。

北埔六塘的落羽松，以圍繞著愛心湖泊而著名，尤其緋紅的落羽松倒映在湖泊上，散發滿滿浪漫氛圍，沿著水塘周圍漫步，就能感受冬日特有的景色。

落羽松 北埔 新竹 客家 景點 楊文科

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