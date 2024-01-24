獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

苗栗縣長鍾東錦今天頒發2名立委陳超明、邱鎮軍當選證書，鍾東錦期許縣府更緊密結合，連袂爭取福利與建設，邱鎮軍也回應會配合縣府的政策，好好當縣長的左右手。

鍾東錦操盤，無黨籍陳超明第一選區立委4連霸，國民黨苗栗市長邱鎮軍轉戰第二選區立委成功，鍾東錦今天以縣選委會主任委員的身分，轉頒中央選舉委員會當選證書，另以縣長的身分致贈「闡揚民意」匾額。

鍾東錦說，縣府與陳超明、邱鎮軍將來會有更緊密結合，一定會幫苗栗未來建設，還有與中央溝通的管道、福利的爭取，都非常重要，讓縣民的幸福感大大的提升，以住在苗栗為榮。

邱鎮軍則表示，當選是責任的開始、壓力變大，因為選舉的政見要一一推動實現，更重要是配合縣府政策，好好當縣長的左右手，為地方努力打拚，中央方面，重大議題也會配合黨團的運作，反映給執政當局，讓民眾更了解政府做的事情，更透明化也是民眾所期盼的事情。