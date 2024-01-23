再停課1天！新竹尖石結冰又結霜 後山4校仍停課

新竹縣尖石鄉後山地區今天清晨起降下大雪，玉峰村及秀巒村被厚厚積雪覆蓋，昨晚縣府已緊急宣布後山4校國小停課，不過因今天融雪、路面結冰情況嚴重，就怕明天學生上課有危險，新竹縣府宣布尖石後山4校24日再停課1天。

新竹縣政府表示，受到寒流影響，經學校及尖石鄉公所災害應變中心建議，後山新光、秀巒（含田埔分校）、石磊、玉峰國小等4校區域現雖已無下雪情形，但天氣依然濕冷造成結霜，行駛道路易打滑，為維護學童通學安全，決定明天4校仍暫停上課。