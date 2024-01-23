再停課1天！新竹尖石結冰又結霜 後山4校仍停課
新竹縣尖石鄉後山地區今天清晨起降下大雪，玉峰村及秀巒村被厚厚積雪覆蓋，昨晚縣府已緊急宣布後山4校國小停課，不過因今天融雪、路面結冰情況嚴重，就怕明天學生上課有危險，新竹縣府宣布尖石後山4校24日再停課1天。
新竹縣政府表示，受到寒流影響，經學校及尖石鄉公所災害應變中心建議，後山新光、秀巒（含田埔分校）、石磊、玉峰國小等4校區域現雖已無下雪情形，但天氣依然濕冷造成結霜，行駛道路易打滑，為維護學童通學安全，決定明天4校仍暫停上課。
尖石鄉後山今晨降下3小時以上大雪，當地積雪達5公分以上，不少道路結冰溼滑，公所在上午6點便緊急在山下封路、禁止車輛入山，才沒釀成意外傷亡，不過鄉道竹60線沿路結果情況嚴重，宛如「滑冰道」。
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