緩解塞車 經國大橋將新增汽機車道 本周六開地方說明會
新竹縣經國大橋為銜接竹北、新竹市區及科學園區主要路廊，車流量龐大，出現嚴重交通壅塞現象，新竹縣府列為十大交通建設，未來透過新增車道、汽機車分流等方式，緩解經國大橋與新竹縣市間的塞車問題，本周六早上10點將於新竹縣府3樓簡報室召開地方說明會。
「新竹縣經國大橋交通改善工程」是新竹縣十大交通建設計畫之一，經國大橋為銜接竹北、新竹市區及科學園區主要路廊，對於新竹縣與新竹市內、聯外的道路功能至為重要。由於交通量龐大，加上台68線匝道與經國橋車流交織影響，每逢上下班時段都出現交通壅塞現象，雖然導入「智慧化交通號誌即時控制系統」，但是道路服務水準還是不符用路人的期待與需求。
對此，新竹縣府積極爭取道路改善方案，該工程經內政部110年11月15日核定納入「111-116年生活圈道路交通系統建設計畫」 ，暫列總經費12億6420萬3千元，中央款9億9872萬元、地方配合款2億6548萬3千元。
竹縣工務處說明，獲補助的經國大橋交通改善工程，規畫在南北方向各新增一汽車道及一機車道，北向長度約1003公尺，南向長度約805公尺，同時採立體交叉方式加以規畫設計，提高用路人之行駛速率及降低事故發生率，緩解新竹縣市間的塞車情況。
新竹縣府代辦規畫設計及用地取得作業完成後，移由內政部國土管理署北區都市基礎工程分署辦理工程發包。工務處表示，這次召開地方說明會，就工程規畫設計方案與地方各級民意代表充分交換意見，相關意見並將納入細部設計研議辦理，當天的說明會將於工務處臉書同步現場直播，以擴大民眾參與。
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