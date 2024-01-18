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桃園YouBike 2.0明起全市可借還 拚年底1.0全面退場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市共享單車YouBike 2.0今起全市417個站點都可借還，預計年底1.0系統全面退場。記者陳俊智／攝影
桃園市共享單車YouBike 2.0今起全市417個站點都可借還，預計年底1.0系統全面退場。記者陳俊智／攝影

桃園共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，交通局近日完成全市417個站點2.0車柱設置，明起各行政區都有2.0系統車輛可借，預計年底全市擴增到500個站點，1.0系統全面退場。

桃園市交通局指出，去年11月開始辦理微笑單車系統轉換作業，為降低民眾使用不便，作業採逐步轉換方式進行，各站點只有一半的車柱從1.0系統換成2.0系統。繼龜山、桃園、蘆竹等地之後，大園、大溪、龍潭、觀音、新屋也完成施工，明起全市現有場站都可借還2.0系統。

桃園市政府廣場前的共享單車每到傍晚放學時間總有許多學生搶著租借，2.0系統車輛更是搶手，有人一出校門就奔跑直衝站點搶車。學生表示，2.0系統雖然多了鎖車裝置，車身較重，騎起來比1.0系統費力一些，但車是新的，騎起來比較順，不會因為零件老舊卡頓，穩定度與舒適度大勝，所以大家都愛。

交通局表示，全市目前1.0系統車輛約7700輛，2.0系統車輛約2600輛，占比大概落在75%和25%，目標年底前1.0系統全面退場，站點增加到500個。至於那些站點會優先全面汰換，需要一段時間觀察各站點2.0車輛的周轉率再安排。

共享單車YouBike 2.0雖然車身較重，但因為是新車，穩定度和舒適度高，大受學生歡迎。記者陳俊智／攝影
共享單車YouBike 2.0雖然車身較重，但因為是新車，穩定度和舒適度高，大受學生歡迎。記者陳俊智／攝影

共享單車 桃園 YouBike

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