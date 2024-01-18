快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市三民國小通學廊道翻新開工 將串聯隆恩圳與綠廊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
工務處說明，此案預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。圖／新竹市政府提供
工務處說明，此案預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。圖／新竹市政府提供

新竹市三民國小通學廊道工程不斷流標，地方民代關心；市府今指出，該案因受疫情、物價調漲，工程發包更困難，經多次調整與溝通，終於成功決標並於今天開工，未來三民國小通學廊道將銜接隆恩圳、三民公園步行綠廊，並串聯鐵道路人行路網、舊城區與清大陽明交大區域，讓城市的人本步行環境更完整，學童通學道路更安全，預計明年3至4月完工。

市長高虹安指出，提供學童安心上下學的道路是市府的目標，目前全市通學步道總計有33案，未來都會陸續開工。三民國小通學廊道工程經費逾7600萬元，其中成功爭取中央逾3200萬元補助，除翻新原來損壞的人行步道外，特別將周邊綠廊道串聯，不僅有助於提升行人安全，更建構舒適社區環境，另外，也將會一併換新校園PU跑道，讓學生有更好的運動場域。

工務處表示，目前三民國小周邊人行步道有舖面凹凸不平、老舊，過小的植栽穴導致樹木生長環境不佳，校內積水、巷弄空間人車共道、校園閒置空間造成治安死角等問題。這次工程除提升學童用路安全，也提供舒適的通勤環境，更串連周邊行人動線，優化整體社區的生活品質。

工務處說明，此案預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。同時重新規畫校內動線，將校內目前作為車道的空間還給學童。

此外，工程將延續下游隆恩圳親水公園、三民公園的連續綠帶，全區保留既有大樹、改善樹穴環境，找回生態綠意，並以灌木植栽帶配合透空圍籬網作為校園邊界，放學後時間及假日開放市民活動，將成為社區居民傍晚散步、假日親子同樂的好去處。

未來三民國小通學廊道將銜接隆恩圳、三民公園步行綠廊，並串聯鐵道路人行路網、舊城區與清大、陽明交大區域。圖／新竹市政府提供
未來三民國小通學廊道將銜接隆恩圳、三民公園步行綠廊，並串聯鐵道路人行路網、舊城區與清大、陽明交大區域。圖／新竹市政府提供

人行道 校園 清大 陽明交大 高虹安 車道

延伸閱讀

二重疏左堤防加高工程明年完工 五股新市鎮解禁有望

遭疑未驗收西大路地下道即開放 竹市府：前年就開放

前國防部上校驗收工程以裝潢索賄 判刑5年2月定讞

竹市影博館熄燈後重新開館 寒假推免費「新竹瘋影展」

相關新聞

張善政視察航空城大橋鋼纜索力檢測 確保橋樑安全

有鑑於108年10月南方澳大橋斷裂事件，桃園市長張善政今天下午前往蘆竹區的航空城大橋現場，視察「桃園市鋼纜索特殊橋樑特別...

竹市三民國小通學廊道翻新開工 將串聯隆恩圳與綠廊

新竹市三民國小通學廊道工程不斷流標，地方民代關心；市府今指出，該案因受疫情、物價調漲，工程發包更困難，經多次調整與溝通，...

遭控違建圈地盜水把竹北公園切半 廟方：好意供里民休憩

新竹縣政府大力推動公園，更於華興重劃區內華興宮旁設置競速滑輪溜冰場，但附近民眾陳情，兒17公園內的宮廟在2019年被查報...

桃市計程車春節運價 每趟加收50元、桃機100元

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，桃園計程車春節加收運價期間2月5日到14日，計程車除按原訂收費方式，每趟次加收新台幣...

桃園火車站舊城區商圈首件都更案動工 出現領頭羊效應

桃園市長張善政今天上午出席桃園區復興路公辦都更開工，指出基地60%為公有土地，兩年後完工不但有75戶社宅，還可以規畫衛生...

苗栗春節首發敬老禮金1000元 後龍鎮加發600元現金發放

苗栗縣春節首發1000元敬老禮金，縣府系統緊鑼密鼓測試中，預計1月下旬可以發放，其中後龍鎮公所加發600元，22日起採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。