橋梁檢測僅目視遭批不夠嚴謹 竹縣府：均依規定

健行科技大學前教授陳明正開設的「萬喬豐工程技術顧問公司」爆出承攬新竹縣政府橋梁檢測標案時造假，遭判刑6月。新竹縣議員蔡蕥鍹今質疑，橋檢以目視未使用儀器，專業度是否待加強？新竹縣工務處表示，針對橋梁檢測，目視僅是初步作業，若發現到異常，會再進入詳細評估階段，這也是中央頒布的檢測規定。

蔡蕥鍹指出，新竹縣正常使用的車行橋梁共計975座、人行天橋計14座，其中特殊橋梁，包括拱橋、斜張橋、脊背橋共計72座，不過橋梁檢測僅以目視測量未使用儀器，專業度是否待加強？新竹縣有幾百座橋梁，若內部結構有問題，但目視無大礙，很可能潛藏危機但檢測卻正常。

蔡蕥鍹表示，根據橋梁檢測結果顯示，新竹縣需要盡速復的橋梁有32座，其中竹北市就有7座， 1年內要維護的橋梁有122座，其中縣道計17座，鄉道計28座，村里道路、市區道路、農路計77座。蔡蕥鍹強調，請縣府記取教訓，提升橋梁檢測專業度，保障民眾通行安全。

新竹縣工務處長陳盈州說明，橋梁檢測是以2年1周期方式，1年排檢縣、鄉道橋梁目視檢測；另1年則改做村里或市區道路、農路以及其他橋梁的檢測。針對橋梁檢測，橋檢人員皆有專業證照，目視僅是初步作業，若發現到異常，會再進入詳細評估的階段，全國都是這樣的作業方式，也是交通部函頒下來的檢測規定。

陳盈州強調，工務處都是按照中央頒布的規定檢測，若目視有問題，廠商會回報再進一步更細緻的檢測，例如拉力、抗拉等各方面測量，再編列預算支應，如果達到危橋程度，就會封橋提報中央進行橋梁改建。

陳盈州指出，新竹縣目前沒有需列管的危橋，至去年底經檢測編號道路橋梁尚有47座需維修，縣府已編列2500萬元辦理維修，但不包含竹北市公所轄管橋梁，竹北市公所已編列維修經費進行改善，目前僅剩1座位於新港漁港海岸自行車道無名橋尚未完成維修。