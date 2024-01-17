陳椒華再質疑新竹建案違法排汙水 建商：請拿出證據

時代力量立委陳椒華今天上午再度到新竹縣寶山鄉知名建案會勘，指控該建案違法興建汙水處理場，疑似有明暗管將廢水直接排入一旁溝渠，有汙染河川疑慮，對此新竹縣環保局派員取樣化驗，不過建商代表也不滿認為陳椒華胡亂指控，要求拿出證據。

陳椒華表示，該建案在1996年從新竹縣政府取得雜項使照時，還未興建汙水處理廠，但卻在2018年取得汙水下水道系統使用許可，經Google衛星圖片比對，發現該汙水處理廠是在2017年才興建，並未有合法使照，為違法興建。

陳椒華痛斥建商「無視法律」，該社區建案已經有多戶住戶入住，但如今卻被發現汙水廠沒有合法使用執照，且有疑似明暗管將廢水直接違法排入一旁溝渠，有汙染河川疑慮，要求內政部及新竹縣政府必須徹查，否則不應該核發使用執照。

建商代表現場一度與陳椒華爆發口角，建商痛批陳椒華胡亂指控，要求陳椒華拿出證據。陳椒華則反批建商將會勘人員擋在社區之外，不讓人員入內勘查，如何能得知是否設施合法，且空照圖也顯示汙水設施疑似後續才追加興建，並未在原本核定許可內，要求建商說明清楚。