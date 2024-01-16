新竹通APP預計第四季上線 議員籲保護個資、強化服務

新竹市政府正在籌備推出「新竹通」APP，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，預計今年第4季上線。市議會今天安排專案報告，多名議員紛紛提出對個資揭露與數位落差等憂心，也希望能強化服務內容等，讓新竹通更上手好用。

市長高虹安上任後以推動「安居科技城」為施政目標，有鑒於現今邁入人手一機的數位時代，數位身分辨識已成為全球趨勢，市府規畫推出「新竹通」App導入虛擬數位市民卡，藉此提供一機在手的數位市政服務，也將逐步整合市府既有多個App服務。

新竹市政府行政處長吳皇昇今天赴議會臨時會專案報告，簡報新竹通使用者體驗規畫、建置功能及服務整合、個資保護、資安措施等內容，並說明市府現階段已完成新竹通「使用者體驗UI/UX規劃」期中研究，統整出市民需要更為「整合」的服務，以及手機「便利」的操作方式及個人化，提供市政服務及市民「生活」大小事。

吳皇昇表示，「新竹通」APP將以使用者體驗為中心設計，除了原有的數位身分識別服務，更新增規費繳納、圖書借閱、市政陳情、1999客服、公車及停車動態、個人化訂閱、推播通知等便民服務，並規畫導入零信任驗證機制強化資訊安全及個資保護。

行政處說明，新竹通包含會員管理、驗證中心、訊息管理、多元繳費、既有APP及第三方系統整合等服務項目，APP也將針對行動服務整合、數位身分辨識、行動裝置生物辨識、訊息推播及使用者體驗等提供APP專屬應用服務，並規畫推出數位市民卡。

今天包括市議員劉崇顯、劉康彥、廖子齊等議員都提出資安與個資保護疑慮，要求要有作業要點規範，並舉例若是要繳納停車費，不能夠僅靠輸入車牌號碼就能得知他人訊息。另包括張祖琰議員在內都提出數位落差風險，要求市府推出新竹通APP同時，原本的臨櫃或線上申辦服務都仍要併行。

行政處說明，新竹通將嚴謹恪守個資使用最小化，以民眾自主提供為原則，取得最小所需之資料，並會遵照中央個資法規辦理。市府今年也著手成立「智慧城市推動暨資料治理委員會」，將針對新竹通所需相關個資委請外部專家學者協助檢核，新竹通也將導入零信任驗證機制等，確保個資安全。

市議員田雅芳、林彥甫、吳旭豐、宋品瑩也建議強化數位通公共服務功能，讓使用者可以選擇個人所需的資訊等。市府行政處說明，新竹通整合的各項應用服務將保留其原有系統的網頁服務或申辦管道，不會限制只有下載新竹通APP才能使用，提供市民更多元的優質選擇。