市民手冊改桌曆 桃園省下700萬

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市升格後每年耗資千萬印製市民手冊，市長張善政考量節能減碳，決定今年改印三角桌曆，鼓勵民眾多用網路及1999查詢，民代反映可能有民眾感覺不便，市府智慧城鄉發展委員會昨表示，今年可節省700萬元及減少大量紙張，利大於弊，會觀察試辦情形再檢討。

市府2015年開始推出「3合1」市民手冊，內容整合市民手冊、農民曆和民生常用通訊錄等，介紹重要市政建設，提供金牌好店、在地景點、觀光工廠、美食餐廳及市府活動等資訊，讓市民按圖索驥，每年平均印製大約80萬冊，耗資1000多萬元。

手冊每年12月透過鄰里系統發放，近期地方反映還沒拿到，紛紛詢問民代。智發會主委吳肇銘昨證實，市府考量節能減碳，決定今年不印手冊，改印「桃喜福曆」三角桌曆，會附「福利QR code」，鼓勵民眾多用網路及1999了解相關福利政策，預計下周開始發放。

議員黃敬平說，市民手冊的資訊在網路上幾乎都可搜尋到，整體而言以桌曆方式製作不僅撙節開支，也符合環保趨勢。

議員李宗豪認為，政府部門趨向無紙、少紙化，減少印刷立意良好值得支持，但原本會使用市民手冊的族群多為高齡長輩，如何讓長輩資訊不漏接又能了解自身福利，將是市府重要課題。

吳肇銘表示，改印三角桌曆後，預估今年可節省經費約700多萬元，還可減少約1億2680萬張的紙張印刷，會先觀察今年試辦情形，再研議是否繼續朝「無紙化」邁進。

因應可能增加的查詢話務，1999也做好準備，去年開發的AI人機協作系統即可協助縮減話務人員作業及民眾等候時間，但福利政策因事關申請者資格，比較複雜，協助程度有限，智發會評估增加話務量不會太大，應可承受。