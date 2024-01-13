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新竹市府報喜 關埔獲民間捐建2座人行空橋

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市都市更新審議大會日前通過關埔地區新增2件民間公益捐建空橋案，包括從迪卡儂至雲智匯、權峰至鴻川谷商場的兩座人行空橋。地點在埔頂二路上。圖／竹市府提供
新竹市都市更新審議大會日前通過關埔地區新增2件民間公益捐建空橋案，包括從迪卡儂至雲智匯、權峰至鴻川谷商場的兩座人行空橋。地點在埔頂二路上。圖／竹市府提供

新竹市關埔地區為竹科重要門戶，市長高虹安推動空橋建設，去年科管局專案補助1.19億元興建。新竹市政府昨天報喜，指竹市都更審議大會通過埔頂二路迪卡儂至雲智匯、權峰至鴻川谷商場2座人行空橋由民間捐建，提供更安全人行環境。

新竹市政府表示，此次民間捐建案是繼去7月「連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂二大商場人行空橋」後的成功案例，建構關埔空橋生活圈的目標正逐步落實當中，為了兼顧都市美學，都市計畫關埔空橋預計設置12座，將由竹市景觀總顧問把關。

都發處長翁義芳感謝都市更新審議委員的建議，促請民間企業提出更具公益性友善措施，協助興建基地橫跨埔頂二路兩座公共空橋，可提供民眾逛街購物休閒的安全行人空間。關於施作工程涉及鄰地產權部分，市府將全力協助整合。

都發處補充，關於關埔空橋建設計畫，市府秉持公私協力合作精神，持續鼓勵擴大民間參與，近期已透過結合相關法令獎勵措施、都市更新及都市開發回饋捐建機制等，採多元方式自籌經費來源及推動後期空橋建設，以最有效使用市庫預算、最能增進新竹市民福祉方式辦理。

新竹 都市更新 高虹安

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