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寶山交流道聯絡道二期拓寬通車 提升竹科對外交通順暢

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹科寶山交流道聯絡道（三峰路）二期拓寬完工，未來更規畫全路廊拓寬至台3線。記者巫鴻瑋／攝影
竹科寶山交流道聯絡道（三峰路）二期拓寬完工，未來更規畫全路廊拓寬至台3線。記者巫鴻瑋／攝影

為因應竹科擴張及台積電在寶山設廠帶來的交通車流成長問題，新竹縣府持續拓寬縣道竹43線（三峰路），今天上午二期工程正式完工通車，將寶峰路至新湖路間路段，由2線道拓寬為4線道，有望滿足寶山交通需求及提升竹科對外運輸服務水準，新竹縣長楊文科更指示未來將拓寬至台3線，完勝整體交通路網。

縣道竹43線「新竹科學工業園區北二高寶山交流道聯絡道」拓寬二期工程連接寶山鄉洽水口寶峰路至三峰村新湖路，全長2.3公里，是寶山、北埔、峨眉通往竹科的必經道路，新竹縣府從1998年起，為因應竹科龐大就業機會帶來的人口成長及交通問題，陸續爭取中央補助逐年拓寬。

今天上午路段正式通車，楊文科致詞時表示，這條路的重要性在於交流道下來後，可以通往北埔、峨眉，或到獅頭山接台3線。楊文科說，從這條路還是石子路的時候，他就開始走，一直見證從2線道變4線道，他也希望工務處再努力一下，使這條道路可以通到台3線，這樣「整個路網就完成了」。

新竹縣府工務處表示，一期工程已在2019年通車，今天通車的是二期工程，後續將接續第三期工程，目標讓縣道竹43線（三峰路）未來能以雙向4車道配置，一路從竹科直通台3線，並將全線截彎取直。

楊文科指出，道路對於大隘地區來說幫助很大，尤其在產業發展、觀光旅遊。縣府指出，拓寬工程完工後，可暢通寶山、北埔及峨眉來往科學園區的交通，並帶動地方的觀光資源開發及促進地方產業發展，更完善新竹山區外環道路路網，改善竹43線既有道路的地形起伏及道路線形不佳等缺點，提升在地、觀光交通品質，並維護維護人車出入安全。

新竹 楊文科 北埔

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