讓春節連假交通順暢 桃園水務局撤市區51處施工圍籬
桃園市政府水務局今天表示，配合農曆春節期間民眾走春，已撤除全市51處污水下水道工區只剩4處工作井，維持春節期間道路順暢。僅留的4處工作井為中壢區環北路495號、延平路與環北路口、新生路與九和六街口及新生路與九和二街口 。
水務局說明，市政府積極推動污水下水道建設，以改善市民生活環境品質，已規畫12處污水下水道系統，並藉由各系統同步推動，有效提升公共污水下水道普及率，目前於桃園、蘆竹、八德、龜山、中壢、大溪、楊梅等區施工中合計計約51個工作點。
考量污水下水道建設為重大建設，為了不影響施工進度，又同時要讓民眾在春節期間走春交通順暢，水務局協調施工團隊在農曆春節連假前調整施工順序，撤收大部分的工作井並將道路淨空，僅保留4 處工作井，保留的工區還會縮小工區範圍並加強相關交維措施，以減少對於交通之衝擊，春節期間也安排專人留守以利處理各突發狀況。
另針對已經撤除並已覆工蓋板覆蓋的工區，加強必要的止滑措施及平整度，以增加春節期間之道路順暢。水務局強調污水下水道是都市進步與民眾生活品質的重要指標，一座美麗的城市必然有一個完善的污水下水道系統，再放流至河川、或回收再利用，達到人與環境共榮共存、水資源循環的永續目標，市府水務局將持續秉持嚴謹的施工查核督導，將桃園市污水下水道工程的施工安全及品質逐步提升，並加速本市污水下水道之接管，創造更優質宜居住的城市。
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