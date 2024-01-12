讓春節連假交通順暢 桃園水務局撤市區51處施工圍籬

桃園市政府水務局今天表示，配合農曆春節期間民眾走春，已撤除全市51處污水下水道工區只剩4處工作井，維持春節期間道路順暢。僅留的4處工作井為中壢區環北路495號、延平路與環北路口、新生路與九和六街口及新生路與九和二街口 。

水務局說明，市政府積極推動污水下水道建設，以改善市民生活環境品質，已規畫12處污水下水道系統，並藉由各系統同步推動，有效提升公共污水下水道普及率，目前於桃園、蘆竹、八德、龜山、中壢、大溪、楊梅等區施工中合計計約51個工作點。

考量污水下水道建設為重大建設，為了不影響施工進度，又同時要讓民眾在春節期間走春交通順暢，水務局協調施工團隊在農曆春節連假前調整施工順序，撤收大部分的工作井並將道路淨空，僅保留4 處工作井，保留的工區還會縮小工區範圍並加強相關交維措施，以減少對於交通之衝擊，春節期間也安排專人留守以利處理各突發狀況。