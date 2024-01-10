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桃園有莫德納、Novavax、流感疫苗 尾牙春節前提高防疫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局呼籲尾牙、春節前打新冠、流感疫苗。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局呼籲尾牙、春節前打新冠、流感疫苗。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局表示，農曆春節前後是呼吸道傳染病的流行期，最近國內外新冠疫情升溫，為提高民眾免疫力和打疫苗意願，衛生局除提供原有苗德納XBB疫苗，這周起新增Novavax XBB疫苗供12歲以上民眾接種，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的民眾，可以在莫德納和Novavax擇一接種，及早獲得保護力。

衛生局表示，桃園市有125家合約醫療院所有疫苗隨到隨打，門診時間及接種站設置資訊可至衛生局網站COVID-19及流感主題專區查詢。

衛生局引用疾管署資料，說明過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，另依據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成。

衛生局表示，由於高接種率對阻止病毒在社區擴散有顯著的效果，桃園市除每周提供民眾最新接種資訊，另於桃園愛買、楊梅愛買、內壢家樂福、桃園火車站及新永和市場假日接種站，同時提供流感疫苗及兩種廠牌新冠XBB疫苗接種服務，民眾於接種站接種疫苗，不限年齡均可獲得精美好禮1分，65歲以上長者接種新冠疫苗還可獲得500元禮券及快篩試劑。

衛生局提醒，年終尾牙及春節假期等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，即早接種疫苗可減少罹患疾病導致重症或死亡的機率，流感、新冠XBB疫苗可同時接種於不同部位，無須間隔任何時間接種，完成疫苗接種後約2周才會產生免疫力，年滿6個月以上尚未接種新冠XBB疫苗及符合公費流感疫苗接種資格者，應儘速接種疫苗，守護自己及家人健康。

流感疫苗 衛生局 桃園

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