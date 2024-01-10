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省酒席錢做公益 桃園90歲壽星捐百萬復康巴士過生日

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民黃建亨（左4）今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今天捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，由市長張善政(右3）代表收下。記者陳俊智／攝影
桃園市民黃建亨（左4）今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今天捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，由市長張善政(右3）代表收下。記者陳俊智／攝影

桃園市民黃建亨今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今以自己與妻子黃呂素珠名義捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，笑稱「這是最有意義的生日禮物」；桃園市長張善政今天親自出席捐贈儀式，感謝黃建亨的愛心，也希望善舉能拋磚引玉，促使更多人捐贈。

黃建亨是土生土長桃園人，年輕時在銀行擔任經理要職，後來退而不休，70歲開公司也小有成就，且長期致力地方公益，2018年就曾以公司名義捐贈市府救護車；他的兒女表示，父親今年春節將滿90高壽，原想大擺宴席，邀所有親友一起慶祝，但後來覺得錢就這樣花掉很可惜，希望能做一些更有意義的事，所以後來才有省錢做公益的想法。

經家人牽線，黃建亨有感桃園身障族群人數眾多，若罹患慢性病需要洗腎，行動十分不便，因此決定捐贈價值百萬元的復康巴士，幫助弱勢就醫。

張善政表示，桃園現有190多輛復康巴士，需要復康巴士接送就醫的弱勢族群有數萬人，車輛一天大概出車一千多趟，使用非常頻繁，損耗也非常大，在安全顧慮之下，一段時間就必須汰舊換新，因此每一輛車都非常珍貴。非常感謝黃建亨伉儷捐贈巴士，也希望愛心能發揮拋磚引玉效果，讓更多人響應。

桃園市民黃建亨（左）今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今天捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，由市長張善政代表收下。記者陳俊智／攝影
桃園市民黃建亨（左）今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今天捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，由市長張善政代表收下。記者陳俊智／攝影
桃園市民黃建亨（前排左4）今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今天捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，由市長張善政(前排右4）代表收下。記者陳俊智／攝影
桃園市民黃建亨（前排左4）今年春節將滿90歲高壽，原想號召親友大擺宴席慶祝，但與家人討論時突然轉念，決定把錢省下來做公益，今天捐贈價值百萬元的復康巴士給桃園市政府，由市長張善政(前排右4）代表收下。記者陳俊智／攝影

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