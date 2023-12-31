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2024桃園STAR UP跨年晚會開唱 3萬人趕High跨年掀熱潮

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，動力火車、丁噹開唱，寒風吸引3萬民眾到場欣賞。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，動力火車、丁噹開唱，寒風吸引3萬民眾到場欣賞。記者曾增勳／攝影

送別2023年，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會今天晚上7 時起在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，動力火車、丁噹開唱，多達14組藝人在跨年夜接力開唱，寒風立即吸引3萬民眾到場欣賞，接近跨年時，將由韓國超人氣男團N.Flying李承協、柳會勝壓軸，與市長張善政陪伴民眾一起倒數跨年，市政府預估今夜參與跨年人數15萬人次High翻桃園。

2024桃園星際城STAR UP跨年晚會由宇珊、陳大天主持，在晚上7時展開，由動力火車「彩虹」歌曲開唱，並連續4首歌曲，掀起跨年晚會精彩節目，接草丁噹獻唱「都是月老惹的禍」，之後將有台灣知名選秀節目出生的新生代大勢男團「AcQUA源少年」登台開唱，多達14組藝人接力獻唱華語暢銷好歌，讓現場民眾一飽耳福，最後由韓國男團N.Flying李承協、柳會勝兩人，將在舞台上與市長張善政一起倒數迎新年、欣賞炫麗100秒煙火秀，帶來視覺饗宴。

桃園市政府配合跨年晚會祭出更化交通運輸措施，包含散場時段免費接駁車從2線增為4線，另協調公車業者延後收班，機場捷運推出41小時不休班服務，台鐵推出跨年區間車加開服務，歡迎民眾來到會場一起享受精彩跨年夜。

2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，動力火車首先開唱掀起跨年晚會精彩節目。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，動力火車首先開唱掀起跨年晚會精彩節目。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，動力火車、丁噹開唱，寒風吸引3萬民眾到場欣賞。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，動力火車、丁噹開唱，寒風吸引3萬民眾到場欣賞。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，丁噹（中）接力獻唱好聽歌曲十分精彩。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會，丁噹（中）接力獻唱好聽歌曲十分精彩。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會，由宇珊（左）、陳大天（右）主持精彩節目。記者曾增勳／攝影
2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會，由宇珊（左）、陳大天（右）主持精彩節目。記者曾增勳／攝影

跨年晚會 桃園

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