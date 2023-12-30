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生態遭破壞？ 柴山多杯孔珊瑚減

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
立法委員陳椒華（黃衣持手機者）和潘忠政、中油、海大等單位現勘大潭藻礁生態。記者鄭國樑／攝影
立法委員陳椒華（黃衣持手機者）和潘忠政、中油、海大等單位現勘大潭藻礁生態。記者鄭國樑／攝影

中油三接工程對地方生態影響自公投以來備受關注，立法委員陳椒華昨與環團、中油代表及中央地方官員前往大潭海域現勘，認為當地一級保育類珊瑚「柴山多杯孔珊瑚」面積正在減少，質疑開發影響生態；對此，中油與受中油委託調查的海洋大學認為目前觀察並無明顯影響，邀請環團下次以同樣標準、方式一起調查。

陳椒華昨天上午6時前往大潭海域觀察藻礁生態，同行除了2021珍愛藻礁公投領銜人潘忠政與環團志工，還有環境部、桃園市政府、中油代表和受中油委託調查的海洋大學調查小組。

現勘過程中，潘忠政強調中油近2年不斷宣傳大潭電廠天然氣三接工程非但不影響生態，反而讓生態更豐富，但實際上，柴山多杯孔珊瑚受三接沉箱作業攪動海底礫石，細沙堵塞珊瑚呼吸孔，導致珊瑚逐漸死亡，生長面積也逐漸縮小。

中油副總李皇章全程參加現勘和檢討會，強調中油公布的量化數據都是委外專業團體調查報告，至於礫石是不是裝置沉箱造成有待討論，歡迎潘忠政參與相關的調查。

海洋大學副校長冉繁華則說，海大用的是「image j」技術，照相以後用電腦判斷和算出面積，是國際公認可信的方法。潘忠政老師和藻礁志工認為藻礁面積縮小，主因是計算方式不一樣，而且志工們是拿5月和12月的調查資料做比較，2個時間因為海水潮線高低落差超過100公尺，不容易看出影響，建議下次可以一起用同樣的時間和方法來調查。

中油 珊瑚 潘忠政

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