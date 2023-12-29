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桃園龍慈路延伸台66今開工 未來可縮短15分鐘車程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，其中都內段龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段已於2020年5月完工通車。記者翁唯真／攝影
桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，其中都內段龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段已於2020年5月完工通車。記者翁唯真／攝影

桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，其中都內段龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段已於2020年5月完工通車，不過因土地徵收及經費問題遲遲未能進入第2階段，終於今日開工都外段營德路至台66線約1.1公里雙向4線道路，打造中壢龍岡地區聯外道路，預計2026年下旬完工，工程總經費約12億元，預計可縮減15分鐘車程。

中壢環中東路同時匯集了中壢南區及平鎮區東西向的交通量，現有道路容量嚴重不足，都內段已於2020年通車；今上午舉行龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）開工動土典禮。

都外段將龍慈路自營德路口往西南穿越新街溪及金陵路，最後與台66線東西向快速道路平面路段銜接，以貫通區域東西向交通，同時紓解平鎮區及中壢環中東路車流量，未來完工通車後預估尖峰時段由中壢龍岡銜接至台66線，可從原本約35分鐘車程縮短為約20分鐘左右。

張善政說，這個計畫從桃園縣長朱立倫規畫，縣長吳志揚定案，再到前市長鄭文燦開闢，最後都外段由他接手完成，大家一起努力。工程總經費12億元，也感謝國土管理署補助2億7658萬元。

鄭文燦表示，中壢道路系統大都縱向而橫向不足，他當市長後推動中壢後站2條主動脈中山東路、龍岡路拓寬，並希望讓龍慈路延伸至台66方邊居民通行，但因道路位置卡到營區，經過1年努力協調定線，以營德路做分界讓都內段順利完成，而都外段也陸續完成定線跟土地規畫，很高興市府能利用中央對地方統籌分配稅款闢建。

桃園工務局表示，都外段工程新闢道路總長度約1.1公里及寬度約30公尺，雙向4線道，全線2側設置4.5公尺人行道及自行車道，建置滯洪池1座、橋梁2座、箱涵8座、LED路燈160盞、交通標誌標線及植栽等，工程預計於2026年下半年竣工。

張善政表示，都外段道路將於重要路口施作偏心左轉，並將道路旁的幾處埤塘整建做步道，未來通車後帶給民眾更方便交通及舒適環境。

今上午舉行龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
今上午舉行龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段）開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，不過因土地徵收及經費問題遲遲未能進入第2階段，終於今日開工都外段營德路至台66線約1.1公里雙向4線道路。記者翁唯真／攝影
桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，不過因土地徵收及經費問題遲遲未能進入第2階段，終於今日開工都外段營德路至台66線約1.1公里雙向4線道路。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦 張善政

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