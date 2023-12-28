桃園公園再+1 廣大沙坑、鞦韆 小孩可放電

桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，近年來楊梅快速發展，考量當地公共集會空間不足，因此興建地上1層南北2棟建築物，活動中心內設置里辦公室、多功能室與關懷據點等，工程總經費約3000萬元。

桃園楊梅人口逾17.9萬人，近年發展快速，和平森林公園位於楊梅區上田里，占地3.7公頃，腹地內有廣大的綠地、多樣化植栽及生態池，考量上田地區公共集會活動場域不足，於公園闢建完成後，接續辦理市民活動中心規畫及發包施工。

桃園市長張善政今出席表示，楊梅公所編約3000萬元預算興建活動中心，工程順利完工，建築不僅美輪美奐，旁邊的遊具也符合衛福部規範，讓附近居民運動休憩有更安全環境，也讓楊梅周遭的生活機能持續進步。

市民活動中心新建地上1層南北2棟建築物、總樓地板面積約230坪，活動中心內設置里辦公室、多功能室與關懷據點等，啟用後可讓市民辦理各類型活動及集會空間，而公園則由沙坑、溜滑梯及鞦韆等設施。