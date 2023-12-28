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桃園公園再+1 廣大沙坑、鞦韆 小孩可放電

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，公園配有許多遊具供民眾使用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，公園配有許多遊具供民眾使用。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，近年來楊梅快速發展，考量當地公共集會空間不足，因此興建地上1層南北2棟建築物，活動中心內設置里辦公室、多功能室與關懷據點等，工程總經費約3000萬元。

桃園楊梅人口逾17.9萬人，近年發展快速，和平森林公園位於楊梅區上田里，占地3.7公頃，腹地內有廣大的綠地、多樣化植栽及生態池，考量上田地區公共集會活動場域不足，於公園闢建完成後，接續辦理市民活動中心規畫及發包施工。

桃園市長張善政今出席表示，楊梅公所編約3000萬元預算興建活動中心，工程順利完工，建築不僅美輪美奐，旁邊的遊具也符合衛福部規範，讓附近居民運動休憩有更安全環境，也讓楊梅周遭的生活機能持續進步。

市民活動中心新建地上1層南北2棟建築物、總樓地板面積約230坪，活動中心內設置里辦公室、多功能室與關懷據點等，啟用後可讓市民辦理各類型活動及集會空間，而公園則由沙坑、溜滑梯及鞦韆等設施。

楊梅區公所今年向桃園市政府申請5614萬元工程款，改善楊梅內10座公園舊有的兒童遊戲場，辦理「楊梅區公園綠地兒童遊戲場改善工程」，除今啟用的和平森林公園兒童遊戲場外，另有頭重溪公園、中山親水公園、豐野兒童公園、新梅兒童公園及竹賀公園等6座公園遊戲場，將於今年底完工開放使用。

桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，公園配有許多遊具供民眾使用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，公園配有許多遊具供民眾使用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用啟用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用啟用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，室內多功能室與關懷據點可供民眾使用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，室內多功能室與關懷據點可供民眾使用。記者翁唯真／攝影

森林公園 建築

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