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新竹縣府元旦升旗典禮 巨大扭蛋、打卡背板邀親子迎新年

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
為迎接新年，新竹縣政府準備高達190公分的巨大扭蛋機、3款打卡背板，以及3組表演團體現場演出，邀請親子與民眾共同參與。圖／新竹縣政府提供
為迎接新年，新竹縣政府準備高達190公分的巨大扭蛋機、3款打卡背板，以及3組表演團體現場演出，邀請親子與民眾共同參與。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府將於明年1月1日於新竹縣政府前廣場，舉辦元旦升旗典禮活動，為迎接新年，新竹縣府準備高達190公分的巨大扭蛋機、3款打卡背板，以及3組表演團體現場演出，邀請親子與民眾共同參與，活動也會發放限量2800份升旗紀念品、500顆扭蛋，將預計於升旗典禮前發放號碼牌，歡迎民眾共襄盛舉。 

元旦升旗典禮將於當天上午7點20分舉辦，當天邀請中華國際熱愛大自然促進會總會、MIKI兒童街舞工作室、赫跆拳道運動館等3組團體演出，並由新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會擔任舉旗手，迎接國旗進場，接續由泰雅之聲合唱團4名成員、2名兒童擔任國歌、國旗歌領唱。 

新竹縣長楊文科表示，元旦為一年的初始，現場也邀請新竹縣議會、13鄉鎮市公所等貴賓參與，一同迎接新年新氣象。 

元旦升旗典禮也為參與民眾安排3款打卡背板，包含可愛列車打卡背板、粉紅城堡打卡背板、以及由氣球組成的國旗牆等，屆時將放置於縣府前廣場兩側草皮，提供民眾自由拍攝。 

社會處長陳欣怡表示，113年元旦升旗準備限量升旗紀念品，鼓勵民眾參與，其中最特別的是高達1.9米的巨型扭蛋機，將準備限量500份扭蛋小禮物，提供12歲以下孩童親自體驗。扭蛋機將於當天早上6點20分開始發放號碼牌，發完為止，由於1人限領1份，現場工作人員將於孩童領取後於孩童手背蓋章。扭蛋機於6點30分開始兌換，至升旗典禮結束（上午08點30分）前均可兌換。 

除此之外，新竹縣政府也準備2800份升旗紀念品與小國旗，同樣於6點20分開始發放號碼牌、6點30分開始兌換。為便利陪同幼兒排隊索取扭蛋機號碼牌的家長，現場工作人員也會另外於發放扭蛋機號碼牌時，一併詢問陪同家長是否索取紀念品號碼牌，不過1名兒童以1名家長為限，至發完為止。

元旦升旗典禮也為參與民眾安排3款打卡背板，包含可愛列車打卡背板、粉紅城堡打卡背板、以及由氣球組成的國旗牆等，屆時將放置於縣府前廣場兩側草皮，提供民眾自由拍攝。圖／新竹縣政府提供
元旦升旗典禮也為參與民眾安排3款打卡背板，包含可愛列車打卡背板、粉紅城堡打卡背板、以及由氣球組成的國旗牆等，屆時將放置於縣府前廣場兩側草皮，提供民眾自由拍攝。圖／新竹縣政府提供
活動也會發放限量2800份升旗紀念品、500顆扭蛋，將預計於升旗典禮前發放號碼牌，歡迎民眾共襄盛舉。圖／新竹縣政府提供
活動也會發放限量2800份升旗紀念品、500顆扭蛋，將預計於升旗典禮前發放號碼牌，歡迎民眾共襄盛舉。圖／新竹縣政府提供

元旦升旗 新竹 國旗

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