就職週年 張善政：4願景6領域打造桃園成國際級都市

桃園市長張善政今天出席就職1週年記者會表示，將以好通勤、好工作、好就學、好生活4大願景，及產業、交通、建設、永續、智慧、觀光文化6大領域為施政重點打造桃園成國際級都市。

張善政今天出席「就職1週年暨施政成果分享記者會」致詞表示，市長任期有限，負責任的政治人物須從長遠眼光打造好的舞台，市府過去1年讓基礎陸續就位，希望讓更多優秀人才為市政發揮，讓政策產生長遠發展與影響。

張善政指出，就職1週年市府團隊已完成超過150項大小政策，為未來打下優質基礎，包含婦幼發展局即將揭牌、擴大肺癌篩檢計畫等。

張善政說，明年將啟動至少179項政策，要升級為國際都市，未來必須完成包括空間改造、提升交通路網、產業結構多元化、掌握國際淨零碳排趨勢、打造桃園觀光生態綠廊等。

張善政也提出好通勤、好工作、好就學、好生活4大願景打造未來桃園樣貌；另外，市府將以產業、交通、建設、永續、智慧、觀光文化6大領域為施政重點，希望將桃園打造成不一樣的城市。