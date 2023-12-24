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聯發科啟動銅鑼設廠 桃竹苗大矽谷計畫備受期待

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
聯發科技股份有限公司在苗栗縣銅鑼科學園區興建資料數據中心案，縣府證實已經取得建築執照，準備申報開工。 記者范榮達／攝影
聯發科技股份有限公司在苗栗縣銅鑼科學園區興建資料數據中心案，縣府證實已經取得建築執照，準備申報開工。 記者范榮達／攝影

聯發科技股份有限公司在苗栗縣銅鑼科學園區興建資料數據中心案，縣府證實已經取得建築執照，準備申報開工，有助於中央推動桃竹苗大矽谷計畫，形成科技相關產業廊帶，也備受地方期待。

根基營造股份有限公司12月20日發布重大訊息，取得聯發科銅鑼科學園區廠房新建第一期工程標案，合約金額近10億元，縣府查詢新竹科學園區管理局，表示聯發科租地2.56公頃蓋廠，目前已取得建照，準備申報開工。

縣府指出，根據聯發科提具的投資計畫，設廠分三期，規畫資料數據中心為主，第一期投資金額40.6億元、第二期26.7億元、第三期26.8億元，三期預計2030年12月完成，不過，聯發科今年4月公開資料，公告第一期投資金額42.1億元。

聯發科啟動銅科設廠， 縣府視為大好消息，縣長鍾東錦認為桃竹苗大矽谷計畫，桃竹竹苗科技廊帶逐漸成形，只是串聯原有的產業，其中又以苗栗最有機會，水、電都充足，加上土地相對便宜，還沒有完全開發，此外，苗栗尤其是苗北地區聚集很多勞動力，將扮演不可或缺的一環。

桃竹苗大矽谷計畫在望，縣府並規畫推動竹南鎮公義路以西的產業專區案，縣府指出，縣內竹南、銅鑼科學園區幾近飽和，竹南科擴大到公義路以西，一直至崎頂約有400公頃土地，有助於產業群聚效應。

矽谷 科技股 鍾東錦

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