聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯發科啟動銅鑼設廠 桃竹苗大矽谷計畫備受期待
聯發科技股份有限公司在苗栗縣銅鑼科學園區興建資料數據中心案，縣府證實已經取得建築執照，準備申報開工，有助於中央推動桃竹苗大矽谷計畫，形成科技相關產業廊帶，也備受地方期待。
根基營造股份有限公司12月20日發布重大訊息，取得聯發科銅鑼科學園區廠房新建第一期工程標案，合約金額近10億元，縣府查詢新竹科學園區管理局，表示聯發科租地2.56公頃蓋廠，目前已取得建照，準備申報開工。
縣府指出，根據聯發科提具的投資計畫，設廠分三期，規畫資料數據中心為主，第一期投資金額40.6億元、第二期26.7億元、第三期26.8億元，三期預計2030年12月完成，不過，聯發科今年4月公開資料，公告第一期投資金額42.1億元。
聯發科啟動銅科設廠， 縣府視為大好消息，縣長鍾東錦認為桃竹苗大矽谷計畫，桃竹竹苗科技廊帶逐漸成形，只是串聯原有的產業，其中又以苗栗最有機會，水、電都充足，加上土地相對便宜，還沒有完全開發，此外，苗栗尤其是苗北地區聚集很多勞動力，將扮演不可或缺的一環。
桃竹苗大矽谷計畫在望，縣府並規畫推動竹南鎮公義路以西的產業專區案，縣府指出，縣內竹南、銅鑼科學園區幾近飽和，竹南科擴大到公義路以西，一直至崎頂約有400公頃土地，有助於產業群聚效應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言