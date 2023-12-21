行政院核定國3增設八德交流道 陳建仁預計25日會勘宣布

立法委員趙正宇今天在臉書秀出行政院內部公文，指行政院已通過國道3號增設八德交流道建設計畫，總經費79.65億元有68.46億元由國道公路建設管理基金負擔，桃園市政府負擔11.19億元，強調長期努力終有結果；據了解，行政院長陳建仁25日上午9時將到桃園市大溪三山國王廟會勘交流道路線，屆時將對外正式宣布。

趙正宇秀出的公文除了說明經費負擔分配，還包含行政院要求交通部督促桃園市政府編列相關預算，針對土地徵收、拆遷補償與民眾做好溝通。對此，桃園市交通局表示尚未收到公文。

桃園市交通局表示，行政院核定計畫，後續還要由交通部高公局辦理細部規劃設計，待路線確定，才有辦法辦理用地取得及施工。交通局將配合高公局建設期程積極辦理各項作業，預計2026年動工、2030年完工。