環保延伸到藝文！竹北首創102捲稻草打造永續舞台

迎向2050淨零碳排世界趨勢，竹北市公所致力將環保永續與各項市政接軌，除推行設置智慧回收機回收寶特瓶，近日也將環保概念延伸到藝文活動；竹北市公所為16日揭幕的「2023竹北花田囍市-陌上花開藝術節」打造竹縣首創永續舞台，搭建4米高稻草牆展演區辦音樂會，環境永續結合市政，竹北打前鋒。

竹北市長鄭朝方表示，打造永續城市發展SDGs，竹北走在最前面，不只產業永續，文化舞台也要永續，市公所為12月16日至24日舉辦的「陌上花開藝術節-田肚音樂會」打造竹縣首座永續舞台，以102捲稻草捲取代一般搭設舞台的桁架，以天空為背景建造4米高稻草牆音樂展演區，不僅產業發展永續，竹北市也首創將自然永續元素置入文化市政推動。

竹北市公所陸續透過寶特瓶智慧回收機、二手袋循環箱，以及打造永續舞台等政策推動環境永續，未來也將持續規劃相關政策，希望透過循環經濟守護環境，為所有鄉親以及下一代，留下更美好的生活環境。

鄭朝方表示，陌上花開藝術節持續辦理中，24日前邀請民眾平日至溪州里澎湖窟欣賞向日葵花海，一睹竹北首創稻草牆永續舞台；本周末活動安排田肚音樂會、食農體驗市集、親子文創、繪畫創意比賽等，另限量發送「陌上花開限定版絲巾、悠遊卡」，詳情可上「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉專查詢。