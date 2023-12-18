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路面鋪設後碎石未清議員憂騎士摔車 竹市府：已掃除

中央社／ 新竹市18日電

竹市東光路近日鋪設路面，完工後碎石卻沒打掃乾淨，民進黨議員曾資程說，廠商施工品質粗糙，市府監管漫不經心，恐釀騎士摔車；市府表示，今天已掃除，施工品質將依約要求廠商改善。

曾資程今天在臉書（Facebook）發文指出，昨天接到民眾投訴，指東光路日前鋪設路面，但工程結束後，路面一堆碎石完全沒打掃乾淨，導致車輛經過時候被捲進車輪裡，損傷車漆。

曾資程說，今天到場了解情況，認為廠商施工品質粗糙，市府監管工程漫不經心，造成民眾車損、財損事小，萬一造成騎士摔車受傷怎麼辦，要求市府相關單位儘速處理，並嚴格監督廠商施工品質，對於此次施工缺失作出必要懲處。

竹市府透過文字回應，竹市府交通處已於今天派員掃除碎石，有關此路段瀝青路面鋪設品質，將依工程契約及施工品質規範要求廠商改善，必要時要求廠商針對品質不良部分重新刨鋪。

瀝青 議員 民進黨

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