農地違建火災多 桃園新屋區600坪鐵皮屋違建拆又蓋 本周將被夷為平地
桃園市政府都發局鑒於近期鐵皮工廠公安火災頻傳，農地違建工廠亂象備受民眾關心，由建築管理處透過空拍技術加強巡查，讓違法投機行為無所遁形，並陸續針對全市大型農地工廠稽查與拆除工作，年底前300坪以上違建都已經排訂拆除時間。
建管處透過空拍等方法，查出新屋區一處農地有大型鐵皮屋違建，違規使用約600坪，該違建去年曾被查報強拆後，業者竟原場址重建挑戰公權力，全案請桃園地檢署協助後，建管處本周再派員拆除夷為平地。
建管處表示，農地違建除民眾舉報案件，建管處還會鎖定違建熱區以空拍查證，張善政市長上任後，要求優化取締手段，因此特地增強空拍機取締，透過強力執法以降低未來發生公安意外的機率。民眾不要心存僥倖，尤其利用假日以為政府建管等單位放假，伺機搶建，要知道絕對沒有「法律假期」；此外，建管處提醒心存僥倖的業者，切勿自以為或聽信謠言以為被稽查後，可以用補掛建照方式拖延拆除時程；只要經查證違建事實，都會排入拆除期程，市府絕不會容許有稽查取締有「模糊地帶」，希望民眾共同謹守珍貴農地，自然資源方得永續保護。
都發局強調，土地使用須符合土地使用分區管制要點，農地農用，業者改變農地現況，建置倉儲空間，又或有心人士利用偏僻農地搭設鐵皮屋，從事非法交易行為，不僅造成桃園市內農地流失，倉儲管理不時傳出火災事，更成為治安死角，針對農地違規行為，市府持續透過跨局處合作機制進行查處，建管處也配合相關單位，獲舉報違建者，即採取相關作為，累犯者也將移送法辦，呼籲不肖業者勿以身試法。
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