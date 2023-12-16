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東興圳光藝節點燈 閃耀到春節後
新竹縣竹北東興圳光藝節昨晚點燈，五彩斑斕的星光在大圳上閃耀，浪漫溫馨氣氛爆棚，將陪伴民眾直到明年2月25日。縣府預計活動將成為耶誕節、元宵節和寒假的打卡景點，縣長楊文科邀請民眾前來走走，體驗新竹縣不一樣的藝術氛圍，藉由光藝節認識新竹的文化故事與底蘊。
東興圳光藝節連續舉辦３年，今年以綠色生活、環保永續及「百年鹿場」為主題，邀請國內外藝術家共同打造，結合竹北在地文化，讓藝術家們先走入市井與民眾對話，並參觀在地古蹟，進而創作出具在地故事的獨特光藝作品。
作品燈光明暗設計，就像螢火蟲閃爍的光芒，帶領遊客彷彿穿越時空，回到百年前曾是鹿群棲息的竹北田野溪流旁。
另外，今年東興圳光藝節除了視覺饗宴，還與啤酒業者合作，以光藝節其中4件作品「東方美人」、「生命的呼吸」、「光」及「蓋亞」為主題，推出4款限量啤酒在活動市集販售，讓遊客不只看得到藝術，也喝得到藝術。
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