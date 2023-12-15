送暖 桃園副議長李曉鐘捐萬斤柳丁16年 今年擴大關懷

歲末又適逢聖誕佳節，桃園市議會副議長李曉鐘不忘關懷弱勢族群，結合愛心企業，特別訂購1萬台斤來自南部果農栽種的甜美柳丁，今天上午在桃園區皇家薇庭餐廳，捐給桃園家庭服務中心、伊甸基金會、私立慈慧老人長期照顧中心，以及八德脫貧辦公室多個社服團體，，寒冬送暖的善行16年不間斷。

李曉鐘像往年一樣，幫忙搬整箱的柳丁裝滿社服機構的車，分享社會各界的愛心、關心與鼓勵。副市長蘇俊賓也到場幫忙，並向工作人員與各社服團體致意，稱讚李曉鐘與多個企業團體。

李曉鐘表示，贈送柳丁的活動他已經連續舉辦16年，因為每到寒冬歲末的時候，社會上很多弱勢家庭、弱勢團體，他小時候也是家扶的關懷家庭，知道這個時候勢者都經濟特別吃緊，尤其景氣沒有明顯復甦，許多捐贈都較往年減少，因此更加需要關心的時刻。

李曉鐘說，發起的「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，透過熱心企業的溫暖支持，不只弱勢團體能多一些甜美的水果可以享用，同時也照顧到辛苦種植卻獲利微薄的果農。今年更將贈送對象擴充至桃園的社區發展協會，以及各里為長者設置的關懷據點，讓長輩們都可品嘗到甜美的柳丁。