快訊

下周財神到！4星座財運從冬至旺到年尾 這星座要控制物慾

患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

送暖 桃園副議長李曉鐘捐萬斤柳丁16年 今年擴大關懷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
李曉鐘副議長和多個企業團體寒冬送暖，副市長蘇俊賓也到場共襄盛舉。記者鄭國樑／攝影
李曉鐘副議長和多個企業團體寒冬送暖，副市長蘇俊賓也到場共襄盛舉。記者鄭國樑／攝影

歲末又適逢聖誕佳節，桃園市議會副議長李曉鐘不忘關懷弱勢族群，結合愛心企業，特別訂購1萬台斤來自南部果農栽種的甜美柳丁，今天上午在桃園區皇家薇庭餐廳，捐給桃園家庭服務中心、伊甸基金會、私立慈慧老人長期照顧中心，以及八德脫貧辦公室多個社服團體，，寒冬送暖的善行16年不間斷。

李曉鐘像往年一樣，幫忙搬整箱的柳丁裝滿社服機構的車，分享社會各界的愛心、關心與鼓勵。副市長蘇俊賓也到場幫忙，並向工作人員與各社服團體致意，稱讚李曉鐘與多個企業團體。

李曉鐘表示，贈送柳丁的活動他已經連續舉辦16年，因為每到寒冬歲末的時候，社會上很多弱勢家庭、弱勢團體，他小時候也是家扶的關懷家庭，知道這個時候勢者都經濟特別吃緊，尤其景氣沒有明顯復甦，許多捐贈都較往年減少，因此更加需要關心的時刻。

李曉鐘說，發起的「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，透過熱心企業的溫暖支持，不只弱勢團體能多一些甜美的水果可以享用，同時也照顧到辛苦種植卻獲利微薄的果農。今年更將贈送對象擴充至桃園的社區發展協會，以及各里為長者設置的關懷據點，讓長輩們都可品嘗到甜美的柳丁。

桃園 愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

車隊到桃園輔選拜票 趙少康：把票衝高立委6席全壘打

趙少康車掃喊桃園是「北台灣重中之重」 稱立委6席有望全壘打

工輔法修正 桃園副市長蘇俊賓指未納管倉儲是重要破口

將錯就錯 趙少康集各類手繪圖：哪個才是本尊？

相關新聞

中央要5%公有地推社宅 桃市：已做包租代管戶全國最多

內政部昨天在行政院會報告精進社宅政策，將要求直轄市未來辦理區段徵收、市地重劃時要保留5%土地讓售給中央興辦國宅。桃園市政...

年終布新 棄置大型家具最高罰6千 竹市環保局電話預約免費清

再一個多月就是農曆過年，民眾陸續開始除舊布新、更新家具。新竹市環保局今天呼籲民眾多加利用「一整年、不限數量、不限次數」的...

八德大湳轉運站明年啟用 增開永寧捷運線

桃園市政府花費1.1億元興建八德大湳轉運站，集中管理國道客運、市區公車轉乘接駁，歷經多次延宕，近期終於竣工，預計明年啟用...

竹科回饋金分配不均？ 竹縣府：全用在地方建設

新竹科學園區每年提供新竹縣政府近4千萬元地方回饋金，分配寶山鄉、竹東鎮，寶山鄉長邱振瑋質疑縣府分配不均、沒全用在地方上。...

新竹輕軌走自己的路 不與台鐵六家線共線

新竹市政府前晚首度舉行新竹輕軌計畫可行性研究地方說明會，多名議員、民眾參與並關切與台鐵六家線競合、憂心財務效益分析過於樂...

房屋龜裂避免基泰案重演 桃建管處勒令停工這建案

位於桃園中壢中山路及建國路上的中壢郵局舊址，目前已改建為地下4層、地上9層的商辦大樓，不過當地民眾發現因工程拔樁震動，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。