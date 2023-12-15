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愛心送暖關懷弱勢！ 台中德憶企業捐贈50萬急難救助金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台中德憶企業董事長楊寶義（左）回饋家鄉捐贈50萬元急難救助金給後龍鎮公所，上午捐贈儀式由後龍鎮長謝清輝受領並感謝其寶義。圖／後龍鎮公所提供
台中德憶企業董事長楊寶義（左）回饋家鄉捐贈50萬元急難救助金給後龍鎮公所，上午捐贈儀式由後龍鎮長謝清輝受領並感謝其寶義。圖／後龍鎮公所提供

歲末年終將至，苗栗縣後龍鎮子弟出身的台中德憶企業董事長楊寶義先生，回饋家鄉捐贈50萬元急難救助金給後龍鎮公所，公所今天上午舉辦「112年後龍鎮愛心送暖、關懷弱勢急難救助金捐贈」儀式，希望能藉此拋磚引玉，帶動各界企業為家鄉及社會盡一份心力。

後龍鎮公所指出，在都市化及現代化的催促之下，每個社會都被以飛快步伐逼著向前走，在這個光鮮亮麗外表的社會當中，仍然有弱勢族群正在某個角落載浮載沉生活困苦，等待著溫暖的陽光去溫暖他們內心。

台中德憶企業董事長楊寶義為後龍優秀子弟，白手起家深知社會基層的辛苦，在事業經營有成之餘不忘照顧在地弱勢鄉親，長期關注社會關懷議題並提供各種援助，因年輕時期也有辛苦過，能體會弱勢家庭生活的壓力，今年特慷慨解囊捐助50萬元急難救助金，希望盡自身最大力量，將這份愛心傳遞到後龍鎮的每一個角落。

鎮長謝清輝表示，楊董事長此舉無疑為後龍鎮公所灌注了急難救助一個新的正能量，讓弱勢的鄉親能得到及時的幫助渡過難關，讓他們感受到人間處處有愛。

愛心 謝清輝 弱勢家庭

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