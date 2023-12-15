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新竹輕軌走自己的路 不與台鐵六家線共線

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市府首度說明新竹輕軌不與台鐵六家線共線，「會走自己的路」。 聯合報系資料照／記者巫鴻瑋攝影
新竹市府首度說明新竹輕軌不與台鐵六家線共線，「會走自己的路」。 聯合報系資料照／記者巫鴻瑋攝影

新竹市政府前晚首度舉行新竹輕軌計畫可行性研究地方說明會，多名議員、民眾參與並關切與台鐵六家線競合、憂心財務效益分析過於樂觀、路線規畫與土地開發等問題。市府交通處逐一回應，並首度說明新竹輕軌不與台鐵六家線共線，「會走自己的路」，縣市共同興建跨頭前溪的輕軌橋梁，不因考量台鐵競合而耽誤輕軌推進。

竹市優先推動的輕軌紅線將服務新竹車站、光復路、清交大、竹科與光埔二期等地區，全線採高架設計。但過去因縣市協調無共識、台鐵六家線競合等問題，紅線是以新竹車站至新莊車站作為先期路線，交通部以路線規畫未明等意見請市府修正再審。

竹市議員劉崇顯會中率先點出輕軌是否運用台鐵六家線軌道，因這正是瓶頸之一，也有與會民眾提出是否與台鐵六家線共線、共軌可能，因目前六家線30分鐘才一班車，班次可錯開。

交通處長倪茂榮說，台鐵即將公司化較難協調，市府定調「走自己的路」，縣市政府自建輕軌橋梁，減少與台鐵六家線介面，日前舉辦專家學者座談會也有共識紅線要延伸至高鐵站。中興顧問公司也說，依基隆輕軌經驗，軌距與台鐵不同，共軌可能性低。

議員林彥甫、張祖琰則憂財務分析、運量估計過於樂觀，倪茂榮說，運量取決有多少私人運具能轉移到大眾運輸，將推先導公車培養輕軌運量。另盤點台鐵新莊與新竹站、體育館前方停車場周邊3處可進行土地開發，預估收益75.8億挹注營運。

主持說明會的市府秘書長張治祥表示，將依各方意見評估提出修正可行性研究報告，並積極與竹縣、園區協調討論修正內容，盡速呈報交通部審查核定。

基隆輕軌 台鐵 新竹

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