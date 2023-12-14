竹東大禾埕進度受關注 客委會提醒竹縣府盡快招標動工

新竹縣竹東鎮近年最大規模建設計畫案「客家文化大禾埕」在歷經居民占地爭議訴訟後，終於在2021年以縣府勝訴定讞落幕，不過整體計畫進度仍緩慢，客委會主委楊長鎮昨與立委林思銘一同到竹縣府關心計畫進度，提醒縣府團隊「務必抓緊時間」，必須在2025年8月底前完成計畫案。

竹東客家文化大禾埕是由原本竹東客家音樂村計畫升級發展而來，不僅要作為客家文創基地，同時更將大規模搬遷竹東行政中心，在大禾埕計畫區新建綜合行政大樓、竹東轉運站、竹東鎮立圖書館、廣場及大型多功能展演廳，總建設經費預估高達17億元。

客委會為支持新竹縣客家文化發展，提供5.5億元建設補助用於其中圖書館、多功能展演廳興建，已經在今年9月審議通過，為此楊長鎮昨天特地到新竹縣府關心進度，提到客委會已同意工程補助經費，期盼縣府團隊能盡快抓緊時間辦理後續作業，應該補助屬前瞻計畫經費，依法受補助計畫須在2025年8月底前完成。

不過根據新竹縣府規畫，因計畫案龐大，除了竹東轉運站已完工尚未啟用，其餘包含竹東綜合行政中心大樓、新竹縣南區綜合行政大樓等都還未興建，其中行政大樓及多功能展演廳雖已辦理設計，並預計明年發包動工，但最快仍要到2027年才能全區完工啟用。

林思銘指出，竹東文化大禾埕計畫是竹東在地大事，在成功爭取客委會列為前瞻建設預算補助後，地方都在期待縣府能盡快完成這項重大工程。林思銘感謝中央及地方對新竹縣客家發展的關注，需要眾人一條心、群策群力，才能帶動竹東交通、產業觀光及客庄人文風情發展。