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首條開進竹科的竹市公車路線要來了 拚明年上半年行駛

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，將整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線路線行駛。圖／竹市府提供
新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，將整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線路線行駛。圖／竹市府提供

新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線，推出新竹市首條開進科學園區的全電動公車「縣市先導公車」路線已經決標，昨天經公車路線審議會審查，由國光汽車客運取得路線經營權。市長高虹安預告，此路線最快明年2024年上半年啟用營運，象徵新竹市大眾運輸往前邁進一大步。

高虹安表示，今年3月16日、10月4日，交通部長王國材接連到竹市視察交通建設，市府得到中央肯定，以最快速度於於10月5日核定先導公車計畫；先導公車預計引進10輛電動公車，採全電動公車營運，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，提升民眾通勤、通學便利性。

交通處長倪茂榮說明，市府昨天召開公車路線審議會，由國光客運參與投標，經審議會所有委員一致通過，由國光客運取得5年路線經營權。國光客運在竹市目前經營182公車路線，受疫情影響，運量下滑3成，疫情趨緩後，經該公司努力，運量已恢復至疫情前的運量。

市府也肯定國光客運業者提出為司機加薪、獎金制度等措施留住司機及招募司機，穩定公車班次，獲審議會委員認同，由該公司取得竹市先導公車路線經營權，屆時將與182、園區巡迴巴士整合營運，預期將大幅提升整體運量。

交通處指出，國光客運取得路線經營權，半年的籌備期須採購10輛電動公車投入經營、招募司機及規畫公車場站等前置作業，預計明年上半年正式上路。市府為鼓勵市區公車業者投入電動公車營運，實現2030市區公車全面電動化的目標，未來會逐步在公車路線上的大客車停車場，包括北大停車場、生醫園區等建置電動公車充電樁。

新竹市「縣市先導公車」路線整併園區巡迴巴士紅線部分路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線與先導公車路線完全重疊，可將其取代，資源有效整併，未來公車班距20分鐘，也能使用桃竹竹苗通勤定期票優惠，相當方便。

交通處指出，高虹安市長日前與新竹縣長楊文科、園區公會簽署大新竹輕軌合作備忘錄，將優先路線紅線延伸至高鐵、共推紅線與藍線，而先導公車即行駛優先路線紅線路段，盼透過先導公車投入營運，提高未來大新竹輕軌紅線的潛在運量。

新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，將整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線路線行駛。圖／竹市府提供
新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，將整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線路線行駛。圖／竹市府提供

公車 新竹 國光客運

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