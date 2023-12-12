桃市府垃圾隨袋徵收億元預算全被刪 2025年7月上不了路

桃園市議會今天中午二、三讀審查市府明年總預算，最後確定歲出1573億元刪減數5億，其中指定刪減預算數1億2712萬4060元，自行調整刪除3億7287萬5940元；指定刪除預算主要為垃圾隨袋徵收費1億1706萬3000元，迫使原本計畫後年2025年7月實施的這項政策延後，至於延到哪一年實施？張善政市長、環保局長陳世偉都表示要再評估規畫。

桃園市去年審112年預算時，只刪除新聞處大陸考察旅費14萬9000元，創下鄭文燦8年桃園執政預算刪除最少的紀錄，張善政去年上任首次編明年2024年的總預算，經議會這個會期審查今天二、三讀刪除5億元，是藍、綠、無黨聯盟協商的結果。

張善政會後受訪表示，謝謝國民黨、民進黨還有無黨籍議員朋友的支持，市政府2024年預算今天順利二、三讀通過，2023年的預算總額為1430億，市府編2024年預算時增加10%，現在刪減5億元以後，預算成長率大概是9.65%，其中1億多元是垃圾隨袋徵收，另外3億由市府自行調整。

張善政說明，1億多元垃圾隨袋徵收的預算被刪除，議會主要的用意是希望垃圾隨袋徵收政策要從長計議，市府會在尊重議會的前提之下，把未來幾年怎麼樣推動垃圾隨袋徵收政策，再做一個合常理的規畫。張善政不諱言從長計議的意思是推動時程時間會拉長，市府會擬定一個比較長遠的規畫、計畫，再跟議員們、民眾好好溝通。

議會藍綠和無黨聯盟都質疑垃圾隨袋徵收2025年才要做，2024就編預算太早，而且還有不少民眾不清楚甚至反對，質疑市府準備工作還沒做好，因此先前在黨團協商的時候有共識刪除整筆預算。

環保局長陳世偉表示，為了推動垃圾隨袋徵收工作，清潔大隊成立諮詢委員會，成員包括過去協助台北、新北市推動這項政策的退休公務員、專家，委員們提醒依據經驗，推動這項工作必須一年半前就要開始準備，包括採購垃圾袋、人工標貼和宣傳。

據此，如果要2025年7月全面推動垃圾隨袋徵收工作，必須1年半前開始準備，也就是明年初就要開始準備，因此在明年編1億1700多萬元的預算。現在會按照議會的決議再妥善規畫、溝通，至於龜山、八德區原先各有兩個試辦的里，仍會繼續試辦，過去調查顯示這個4個里75%至78%滿意這樣的政策。