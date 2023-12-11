快訊

侯友宜拋志願役加薪、續推潛艦國造 「軍人節」改名全民放假

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

桃園表揚117名優良職業駕駛 獲獎再加碼免費肺癌篩檢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，今年還特別加碼提供市價超過5000元的優良駕駛免費肺癌篩檢。圖／市府提供
桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，今年還特別加碼提供市價超過5000元的優良駕駛免費肺癌篩檢。圖／市府提供

桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，這次表揚除頒發6000元獎金外，市長張善政也特別加碼提供市價超過5000元的優良駕駛免費肺癌篩檢，盼透過健康檢查讓駕駛人及早發現身體警訊，對乘客搭乘也更有保障。

今年優良駕駛選拔共196人報名，最後表揚計程車駕駛67人、公車駕駛18人、遊覽車駕駛4人、貨車駕駛28人。

今年獲選計程車優良駕駛的蘇水德在計程車行業服務37年，不僅長年擔任桃園市交通義勇警察大隊，現在還是大園中隊分隊長，過去他也曾領過內政部與桃園市政府頒發的義交楷模獎，對於這次獲獎，他說會持續盡自己微薄的力量，回饋社會。

張善政表示，考量職業駕駛每日在道路上奔波，暴露於一定程度的空汙風險之中，今年度市府加碼提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查獎勵，希望獲獎的優良職業駕駛能利用機會檢查身體，也保障桃園交通安全。

張善政說，為協助解決計程車駕駛休息與用餐的需求，市府自今年12月1日起，每日不限時段，開放計程車於桃園市26處公有路外立體停車場免費停車1小時，盼改善臨停怠速、疲勞駕駛等情況，並有助於提升駕駛朋友的健康及道路交通安全；針對交通違規計點新制，市府也會持續與中央溝通，爭取更合理化的規定，避免造成駕駛困擾。

桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，獲選計程車優良駕駛的蘇水德（右）已開計程車37年，還長年擔任義交。圖／市府提供
桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，獲選計程車優良駕駛的蘇水德（右）已開計程車37年，還長年擔任義交。圖／市府提供

計程車 桃園 張善政

延伸閱讀

紓解介壽路、國2匝道塞車 桃園延平路第3期工程動工

桃園青年志工行動家服務故事獲選短片獎 表揚無私奉獻

2023年度代表字出爐 張善政：缺字留今年、明年會更好

改善行人地獄 張善政：桃園明年規畫100處行人專用時相

相關新聞

國道710熱線代駛民怨小狀況不斷 市府：明年3月換新業者

桃園市大溪─北捷永寧站710國道客運線緊急改由亞通汽車客運公司代駛一周來，大溪通勤乘客抱怨小狀況不少，市議員陳治文接獲民...

竹北台科大重劃區人行道破損、沉陷 公所自籌650萬改善

新竹縣竹北市台科大重劃區落成多年，但周邊人行道破損、路基沉陷，多年未經修補，考量民眾通行安全，竹北市公所自籌近650萬經...

桃園表揚117名優良職業駕駛 獲獎再加碼免費肺癌篩檢

桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，這次表揚除頒發6000元獎金外，市長張善政也特別加碼提供市價超過5000元...

槽車翻覆一把火 台61通霄北溪橋復建耗費3000多萬元

台61線苗栗縣通霄鎮北溪橋今年3月間發生載運甲醇槽車翻覆起火，造成5支大梁混凝土爆裂受損，公路局緊急搶修，盡量不影響車流...

紓解介壽路、國2匝道塞車 桃園延平路第3期工程動工

桃園市八德區介壽路塞車嚴重，桃園市政府規畫桃園區延平路打通工程做為替代道路，第三期工程將從和強路延伸至和平路，今天正式動...

竹市搜救犬獲國際肯定！ 兩毛孩通過國家救援能力認證

新竹市消防局搜救犬再創佳績！全球搜救隊伍積極參與的「2023年國家MRT搜救犬救援能力認證」（Mission Readi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。