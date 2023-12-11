桃園表揚117名優良職業駕駛 獲獎再加碼免費肺癌篩檢

桃園市政府今天舉辦優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，這次表揚除頒發6000元獎金外，市長張善政也特別加碼提供市價超過5000元的優良駕駛免費肺癌篩檢，盼透過健康檢查讓駕駛人及早發現身體警訊，對乘客搭乘也更有保障。

今年優良駕駛選拔共196人報名，最後表揚計程車駕駛67人、公車駕駛18人、遊覽車駕駛4人、貨車駕駛28人。

今年獲選計程車優良駕駛的蘇水德在計程車行業服務37年，不僅長年擔任桃園市交通義勇警察大隊，現在還是大園中隊分隊長，過去他也曾領過內政部與桃園市政府頒發的義交楷模獎，對於這次獲獎，他說會持續盡自己微薄的力量，回饋社會。

張善政表示，考量職業駕駛每日在道路上奔波，暴露於一定程度的空汙風險之中，今年度市府加碼提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查獎勵，希望獲獎的優良職業駕駛能利用機會檢查身體，也保障桃園交通安全。