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搶放跨年煙火 苗栗享沐時光溫泉飯店邀您嗨起來！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
享沐時光溫泉飯店今年擴大舉辦跨年系列活動，當晚10點準時施放高空音樂煙火秀，時間長達180秒，歡迎全台各地的好朋友前來逛市集、吃美食、聽音樂、看表演與欣賞跨年煙火。圖／飯店提供
享沐時光溫泉飯店今年擴大舉辦跨年系列活動，當晚10點準時施放高空音樂煙火秀，時間長達180秒，歡迎全台各地的好朋友前來逛市集、吃美食、聽音樂、看表演與欣賞跨年煙火。圖／飯店提供

跨年何處去！苗栗縣苑裡鎮享沐時光溫泉飯店今年將在12月31日下午3點至晚上10點，在園區的戶外千坪草坪舉辦一連串跨年系列活動，要讓大家一同來歡樂，最重要的是在晚間10點準時施放高空音樂煙火秀，時間長達180秒；飯店表示，不想要人擠人又想要有跨年的氣氛，照過來、看過來、一起迎接2024年的到來。

飯店經理郭仲紋表示，活動當天將邀請苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊等，總共多達20攤文創市集與12攤新潮流餐車。每個文創市集攤位的販售均展現出不同形式類型的品項，提供職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等供賓客挑選。

每台餐車的販售也都會展現不同形式類型的品項，提供各式美食、飲料供賓客挑選，除了每台餐車精心製作的異國料理、台灣小吃等佳餚外，還有各種甜品和雞尾酒供您選擇。

另外還有邀請立聲音樂工作室樂團表演、魔術氣球表演與雜技表演，就是要讓大朋友、小朋友們都能享受此次跨年系列活動帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。當晚10點起施放高空音樂煙火秀，時間長達180秒，邀請到思瑪特煙火藝術展演團隊來安排，精心挑選的音樂搭配花火展現出不一樣的煙火秀。

郭仲紋強調，今年擴大舉辦跨年系列活動，當晚他們應該會是全台最早施放跨年煙火的，誠摯邀請全台各地的好朋友前來逛市集、吃美食、聽音樂、看表演與欣賞跨年煙火。

跨年 苗栗縣 煙火秀

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