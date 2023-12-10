桃園青年志工行動家服務故事獲選短片獎 表揚無私奉獻

桃園青年志工嘉年華「有志一同翻轉時代影響力」活動今上午舉行，表揚「第6屆桃園時代青年行動家」獲選青年、國際志工服務隊短影片競賽獲選團隊、績優青年局志工運用單位及優秀青年局本隊青年志工，感謝青年志工們無私的奉獻及付出。

青年局長侯佳齡表示，此次活動策展主要分為第6屆桃園時代青年行動家、青年局本隊、青年國際志工服務隊、志願服務運用單位及營隊志工成果展五大主題。其中「桃園時代青年行動家」打造全新的徵選主題「ZERO」Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神，於今日展出22組獲獎青年的行動故事。

這次青年國際志工服務隊共計有8隊至馬來西亞、印度、尼泊爾、泰國、柬埔寨及緬甸等6個海外國家服務，如「元智大學」國際志工隊，深入偏鄉服務孩童，透過多元課程帶給孩童資訊課程、科學實驗等不一樣的學習體驗。而「社團法人桃園生命樹領袖協會」團隊則前往尼泊爾，深入小學及貧困社區牙醫義診，總計受益人數達上千位。

桃園市長張善政今出席表示，桃園是個溫暖的城市，志工人數在六都中更是數一數二，先前落幕的世界客家博覽會，就是因為許多志工無私奉獻，才能有如此完美的呈現。感謝青年志工們願意在課餘及空閒時間投入社會服務，展現愛心與活力。

張善政指出，今年增加國際志工服務隊短影片競賽，透過短影片紀錄服務當下的那分感動，讓更多人看見無私奉獻的愛，希望透過桃園青年志工嘉年華，讓更多的青年看到志工工作有很大的發揮空間，並願意投入其中，讓世界變得更有力量。