教育部自主學習節 竹市四校數位學習成果獲肯定
教育部今年辦理自主學習節暨數位學習成效分析研討會，日前公開表揚全台數位學習的績優表現，頒發112年度適性教學績優學校徵選獲獎學校，其中，新竹市南寮國小、曙光女中、新竹女中三校獲核心績優，現場亦頒發教育部推動數位學習績優徵選學校，由青草湖國小獲績優中小學領航獎，竹市數位學習有成，於會中大放異彩。
教育處表示，適性教學計畫核心學校「南寮國小」獲教育部因材網績優學校、適性教學計畫高中英語文領域中心學校「新竹市市立曙光女子高級中學」獲教育部因材網績優學校、適性教學計畫高中生物領域中心學校「國立新竹女子高級中學」獲適性教學計畫績優學校；另外，在教育部推動數位學習績優徵選中，「青草湖國小」出類拔萃，獲績優中小學領航獎。
南寮國小校長李麗娥表示，自2017年起南寮國小即加入教育部的適性教學計畫，目的是為了導入因材網學習平台於學科教學與學習扶助，藉由老師的引導讓學生能善用不受時空限制的數位學習，以提升學習成效。尤其在校內教務主任劉麗娟盡心盡力推動中，孩子在導入因材網進行四學模式的學習課堂上表現得愈來愈棒，不管是自學、共學和互學都難不倒。希望每個從南寮國小畢業的孩子，都能成為一個擁有自主學習能力的終身學習者，實踐新竹好學精神。
教育處表示，青草湖國小是竹市發展行動學習的重點學校，長期深耕數位教學並將數位融入戶外教育、海洋教育、食農教育及閱讀教育。自2006年設校起即發展資訊融入教學，先後辦理過數位教科書、數位書包等實驗教育，自2015年起將行動學習納入校訂課程一環，逐年建立數位科技教學融入領域、跨領域學習模組，並於2019年獲得教育部行動學習優良學校。
在推展行動學習穩固的基礎下，自2021年起青草湖國小數位教學團隊加入5G新科技AR、VR助學課程開發，與大學端合作進行跨領域課程開發，讓AR、VR新科技教材適時融入青草湖探索課程，同時與語文、自然科學、人文歷史進行跨領域探究學習，以I（智慧創新）、C（溝通協作）、T（思考鑑賞）、H（人文創價）為核心素養目標，期許師生透過「E起i青草湖」學習氛圍，達成「智慧、創新、科學、人文」的學校願景目標。
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