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搶救客話大作戰前進頭份 楊長鎮籲要敢講願意說

中央社／ 苗栗縣9日電

客委會「搶救客話大作戰」活動今天巡迴到苗栗縣頭份市，客委會主委楊長鎮指出，期待藉此將客家意識普及到各地客庄，共同將傳承客語作為人生目標之一，敢講、願意說最重要。

客委會結合地方政府及民間社團，在全台客庄舉辦「搶救客話大作戰」講客宣講活動，今天巡迴車抵達頭份市，楊長鎮與苗栗縣長鍾東錦等人出席，鼓勵民眾多講客語。

楊長鎮表示，過去客委會努力協助學校推行本土語言教育，也邀請大家在公共場合、社區生活中講客家話，共同將傳承客語作為人生目標之一，敢講、願意說是最重要的，每個人都是客語復興大作戰的尖兵。

他指出，除在學校推動客語教育，也希望公務人員須按照當地客家人比例通過客語認證，目前已逐漸建立起客語服務，再來就要結合民間、社區讓大家能多使用客語溝通，讓客家話成為客家庄主流語言。

鍾東錦表示，客家話應從小扎根，從基本的聽、說開始，這些光是靠中央、地方政府是不夠的，要結合民間、社區一起傳承，且希望在婚喪喜慶中都能聽見客家話。

客語 客委會 客家話

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