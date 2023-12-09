聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市圖書館金山分館 明年持續開館

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹文化局圖書館目前有8個圖書分館，其中位於東區的關東分館在10月盛大開館，由於金山分館距離關東分館只有130公尺，掀起資源整合及存廢問題，不少金山居民期盼分館不要關閉，民代也希望能活化提升使用率。對此，市府文化局回應，明年會持續開館，同時持續評估金山分館借閱數據等，並邀集社區討論後續整合方案。

新竹市圖書館金山分館坐落金山里集會所二樓，因鄰近科學園區，不少竹科上班族使用。但關東分館今年10月啟用，2館距離非常近，地方一度傳出金山分館將服務到年底，讓不少習慣到金山借閱、自習居民錯愕。

新竹市議員劉彥伶認為金山分館不僅要保留，還要求增設電梯方便民眾使用；

金山分館則掛出公告「今年度將暫時維持營運，並視使用狀況評估開館效益」，未提明年度是否繼續營運。

文化局長代理局長李欣耀表示，金山分館明年仍會繼續開館，至於如何整合且集中圖書等資源，還要持續收集意見、多方考量，也會邀集社區討論，希望民眾不要誤解。

金山 新竹 文化局

延伸閱讀

竹市圖書館關東分館開張 130公尺外金山分館存廢引關注

為視障者製作「雙視繪本」 從讀物認識文化資產與價值

哈士奇亂入大學郊遊還溜進圖書館！保全租共享單車苦追 陪牠玩一整天鬼抓人

桃園新總圖入館人次破423萬 明年還有3分館要開幕

相關新聞

高遶天空吊橋封橋整修 春節前開放

桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但因為年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷，復興區長蘇佐璽昨...

推行5年 桃園傳統市場 行動支付率低

桃園市經發局推廣傳統市場攤商設置行動支付，但政策推行5年，13處公有傳統市場1500家攤商僅300家配合，成效有限，議員...

竹科外溢效應 二重國小明年總量管制

受竹科外溢效應，緊鄰科學園區的新竹縣竹東鎮人口激增，二重國小明年將成為總量管制學校，引起地方關注。對此，竹東鎮公所正協助...

竹市圖書館金山分館 明年持續開館

新竹市文化局圖書館目前有8個圖書分館，其中位於東區的關東分館在10月盛大開館，由於金山分館距離關東分館只有130公尺，掀...

明年總預算小刪過關 鍾東錦：會花刀口上

苗栗縣政府明年度總預算案昨天在議會三讀通過，縣長鍾東錦上任首度編列的總預算以小刪過關，刪除項目分別是地政資訊軟硬體設備費...

萌寵16日等你帶回家

耶誕節將至，桃園動保處16日在市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的天竺鼠、垂耳兔和蜜袋鼯等動物找新家，盼人和寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。