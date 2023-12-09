竹市圖書館金山分館 明年持續開館

新竹市文化局圖書館目前有8個圖書分館，其中位於東區的關東分館在10月盛大開館，由於金山分館距離關東分館只有130公尺，掀起資源整合及存廢問題，不少金山居民期盼分館不要關閉，民代也希望能活化提升使用率。對此，市府文化局回應，明年會持續開館，同時持續評估金山分館借閱數據等，並邀集社區討論後續整合方案。

新竹市圖書館金山分館坐落金山里集會所二樓，因鄰近科學園區，不少竹科上班族使用。但關東分館今年10月啟用，2館距離非常近，地方一度傳出金山分館將服務到年底，讓不少習慣到金山借閱、自習居民錯愕。

新竹市議員劉彥伶認為金山分館不僅要保留，還要求增設電梯方便民眾使用；

金山分館則掛出公告「今年度將暫時維持營運，並視使用狀況評估開館效益」，未提明年度是否繼續營運。

文化局長代理局長李欣耀表示，金山分館明年仍會繼續開館，至於如何整合且集中圖書等資源，還要持續收集意見、多方考量，也會邀集社區討論，希望民眾不要誤解。