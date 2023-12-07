桃園第9座機車練習場今啟用 標準場地解決過去這疑慮
桃園平鎮東勢里台66橋下今啟用桃園第10座機車練習場，提供民眾練習，桃園交通局表示，該場地為考照標準場地，花費約60萬元整建供民眾練習，每天上午8時至下午6時開放使用。桃園市長張善政表示，民眾到標準安全場地可增加考照率，不僅能鼓勵民眾多申請市府的機車駕訓班補助，實際上課更了解安全知識。
過去民眾於機車考照前，常透過報名機車駕訓班及自行尋找空地作練習，來增進騎乘能力，然而機車駕訓班及練習場地並非遍及各行政區，且空地練習無法熟悉考照場地規畫，加上監理站需要考試，壓縮民眾練習時間。
交通局表示，每年桃園考照人數約3萬人，但機車駕訓班市府補助僅6000名，不是人人都有機會報名申請補助，因此交通局積極協調場域增設機車練習場，便利民眾就近練習。
交通局說，平鎮台66橋下機車練習場，比照公路局考驗場地標準圖施作，鋪設水泥路面、防撞軟墊及休息座椅，花費約60萬元興建，未來將由交通局管理，場地開放時間為每日上午8時至下午6時，前往練習的民眾需自備合格機車、配戴安全帽，由已有機車駕照的親友載往場地，依序進場練習。
張善政今表示，一些花小錢但需要讓市民有感，這些需要花腦筋，過去常有民眾行在路上練習，容易有安全疑慮，現在交通局闢建標準安全的場地，歡迎民眾多加利用。也鼓勵民眾多申請市府的機車駕訓班補助，實在沒辦法上課，也要當安全標準地方練習，才能增加考照率。
交通局說，目前共有10座練習場，其中桃園、中壢監理站、台61及台66橋下為標準機車練習場，其餘有的為私人公廟廣場畫設，或因土地關係長度不足等，交通局續現積極與桃園福林里國道2號橋下場地，及其他公私用地管理單位協調，利用閒置用地闢建機車練習場地，完工啟用後將提供民眾更方便選擇。
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