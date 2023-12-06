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長照中心與社區活動中心結合 尖石嘉興多功能中心啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
嘉興多功能活動中心落成啟用，將成為尖石地方重要長照據點之一。圖／竹縣府提供
嘉興多功能活動中心落成啟用，將成為尖石地方重要長照據點之一。圖／竹縣府提供

新竹尖石鄉嘉興村缺乏社區活動中心，無法應對現代社會日益複雜的社會福利服務，因此新竹縣府與尖石鄉公所合力，拆除國民黨民眾服務站重建為嶄新的「嘉興多功能活動中心」，結合日照中心與社區活動中心功能，期盼成為周邊部落老幼共學場域。

新竹縣府社會處表示，起造當初考量尖石現有室內設施場館已無法滿足日益複雜的社會福利業務及長照需求，因此決定規畫多元化服務的活動中心，並以滿足長照資源相關需求為優先，規畫為1樓設置長照日間照顧中心、2樓設有緊急防災收容物資整備空間及社區活動中心。

嘉興多功能活動中心為具有泰雅民族特色的2層樓建築，建築設計採用尖石鄉泰雅族的傳統服飾作為靈感，並以織布的紅、白、黑3色搭配高低錯落的斜屋頂量體配置，保留原住民文化及現代建築特色。

新竹縣府指出，原址原本為國民黨民眾服務站舊有廳舍，因建物年久失修安全堪虞，自2020年起由縣府及尖石鄉公所共同爭取列入中央前瞻計畫，獲衛生福利部補助1709萬7000元、縣府補助369萬元，其餘經費由尖石鄉公所自籌，總經費約2309萬元。

嘉興多功能活動中心今天上午舉行完工祈福典禮及啟用儀式，未來將成為嘉興及周邊嘉樂、義興村重要的長照據點。尖石鄉公所表示，相信社區有了這棟活動中心，更能照顧族人，不僅提供鄉內災害收容場，也作為長照服務場域，將關懷服務辦得更好，將長照服務在地化，未來將透過招商辦理提供服務並規畫社區課程等，嘉惠地方族人。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

嘉興多功能活動中心落成啟用，將成為尖石地方重要長照據點之一。圖／竹縣府提供
嘉興多功能活動中心落成啟用，將成為尖石地方重要長照據點之一。圖／竹縣府提供

長照 尖石鄉 新竹

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