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十天兩起清潔隊遭夾傷 竹北市要社區換子車規格否則拒收

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所12月1日緊急發文，要求各社區10天內更換為1100公升子車規格，否則將停止該社區垃圾清運。記者郭政芬／翻攝
竹北市公所12月1日緊急發文，要求各社區10天內更換為1100公升子車規格，否則將停止該社區垃圾清運。記者郭政芬／翻攝

新竹縣竹北市公所清潔隊上個月接連發生2起清潔隊員工安意外，起因為社區的垃圾子車規格不符，操作時被夾傷，公所12月1日緊急發文，要求10天內更換為1100公升子車規格，否則將停止該社區的垃圾清運，卻因更換大容量子車，恐無法推到一樓，引發部分社區反彈。對此竹北市公所明天上午將邀物業、社區等開會並對外說明。

竹北人口逾21.5萬，社區大樓林立，許多社區大樓把垃圾儲藏間規畫在地下室，社區委託清潔隊清運有680棟社區，多數為使用1100公升子車，其中147棟大樓使用660公升子車。竹北市公所清潔隊回應，上個月十天兩起意外，詢問同仁得知，操作垃圾車機械臂時，部分社區子車尺寸過小，為避免子母車掉下來，有時得伸手去扶，導致手指捲入夾傷，相當危險。考慮到清潔隊同仁的安全，才會決定統一子車規格為1100公升子車，讓作業不僅有效率，也能降低職業傷害。

不過，有社區物業向多位民意代表陳情，指出社區垃圾儲藏間規畫在地下室，一旦改成大容量1100公升的垃圾子車，不僅電梯進不去，更因物業人力老化，無法推到一樓。有社區存放的空間不足，冷藏庫的門不夠大，若更換子車，根本推不出去。

竹北市民代表游雅婷、何宜芯等人與多位代表，向市公所說明社區大樓的難處。游雅婷建議垃圾車可先改車，以活動夾來取用子母車，否則以一紙公文就要147個社區執行，影響層面廣大，應先普查竹北大樓的狀況。

何宜芯指出，清潔隊日前有向代表會說明，預計明天早上10點將邀請物業、社區開會，並對外說明，評估是否延後更改規格的時間，公所這次採緊急發文，應先規畫好相關配套方案與輔導機制。

竹北市公所說明，公文發出後，有社區已配合更改，也有社區提到執行困難，或願意配合，但需要更長的作業時間等，對此明天早上將與各社區開會說明，盼能找到雙贏的解決辦法。

竹北人口逾21.5萬，社區大樓林立，許多社區大樓把垃圾儲藏間規畫在地下室。圖／聯合報系資料照片
竹北人口逾21.5萬，社區大樓林立，許多社區大樓把垃圾儲藏間規畫在地下室。圖／聯合報系資料照片

垃圾車 新竹

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