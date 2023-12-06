桃園議會審預算再爆衝突 綠營不接受包裹慣例、藍批雙標

桃園市議會今天上午審查12區公所（復興區除外）明年預算，國民黨議員徐其萬表示因為各公所預算編列類似，提議依慣例挑選一個區審查，引起民進黨議員們不滿，反對包裹、慣例式審預算，有違民主憲政精神；國民黨議員反擊，鄭文燦任市長時就有慣例可循，這也是審預算的方法，是民進黨現雙標。

國民黨詹江村表示，要挑哪些區公所的預審查他沒意見，但是請議員不要刪非自己選區的公所預算，因為議員為選區爭取經費都來不及了，不會刪除建設經費；舒翠玲議員指出，過去民進黨執政的時候也是有議員提議挑一個區公所審查預算，當時民進黨議員也沒人反對，現在卻不肯按慣例，簡直是雙標。黃敬平議員稍後在會議休息時間表示，他過去就要求審平鎮區公所的預算，最後決議以平鎮區公所為代表。

民進黨團議員反駁，強調沒有什麼慣例， 議員本來就要認真審預算，並沒有爭議，為什麼國民黨要說循慣例，根本就沒有慣例，議員要為人民把關市府的預算，公所預算雖然類似，但是各區建設內容不一樣，選區的議員還是要詢問了解，為地方爭取更多建設。

藍綠議員對挑一個區公所為代表，或每個區公所預算都要審意見分歧和爆發爭執，除了徐其萬一開始提議審中壢區公所為代表，民進黨余信憲議員後面表示關切自己選區桃園區公所的預算，藍綠議員數次提會議詢問表達意見。黃敬平提議以桃園區公所為代表和表決；主席彭俊豪裁示表決，國民黨取得多數優勢通過審查桃園區公所預算為代表。

表決後民進黨強烈不滿，再批國民黨挑一個區公所為代表審預算是包裹式審查，雙方再爆口角，主席宣布休息希望大家冷靜，民進黨議員拿出手板批國民黨，高喊「堅決反對包裹審查」，國民黨也不甘示弱，同樣用手板反制「不要雙標、不要扯桃園後腿」。休息時間過後主席宣布審查桃園區公所預算，不過議員除了針對預算，藍綠議員也對彼此發言內容批評。

舒翠玲強調，自11月24日開始，桃園市議會逐頁逐條審查預算到今天是第9天，所以民進黨用「包裹審查預算」，是莫須有的抹黑與指控。舒的發言再引發綠營議員抗議，主席第2次宣布休息。