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桃園議會審預算再爆衝突 綠營不接受包裹慣例、藍批雙標

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會審查區公所預算因為藍綠對審查方法意見分歧引發口角衝突。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會審查區公所預算因為藍綠對審查方法意見分歧引發口角衝突。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會今天上午審查12區公所（復興區除外）明年預算，國民黨議員徐其萬表示因為各公所預算編列類似，提議依慣例挑選一個區審查，引起民進黨議員們不滿，反對包裹、慣例式審預算，有違民主憲政精神；國民黨議員反擊，鄭文燦任市長時就有慣例可循，這也是審預算的方法，是民進黨現雙標。

國民黨詹江村表示，要挑哪些區公所的預審查他沒意見，但是請議員不要刪非自己選區的公所預算，因為議員為選區爭取經費都來不及了，不會刪除建設經費；舒翠玲議員指出，過去民進黨執政的時候也是有議員提議挑一個區公所審查預算，當時民進黨議員也沒人反對，現在卻不肯按慣例，簡直是雙標。黃敬平議員稍後在會議休息時間表示，他過去就要求審平鎮區公所的預算，最後決議以平鎮區公所為代表。

民進黨團議員反駁，強調沒有什麼慣例， 議員本來就要認真審預算，並沒有爭議，為什麼國民黨要說循慣例，根本就沒有慣例，議員要為人民把關市府的預算，公所預算雖然類似，但是各區建設內容不一樣，選區的議員還是要詢問了解，為地方爭取更多建設。

藍綠議員對挑一個區公所為代表，或每個區公所預算都要審意見分歧和爆發爭執，除了徐其萬一開始提議審中壢區公所為代表，民進黨余信憲議員後面表示關切自己選區桃園區公所的預算，藍綠議員數次提會議詢問表達意見。黃敬平提議以桃園區公所為代表和表決；主席彭俊豪裁示表決，國民黨取得多數優勢通過審查桃園區公所預算為代表。

表決後民進黨強烈不滿，再批國民黨挑一個區公所為代表審預算是包裹式審查，雙方再爆口角，主席宣布休息希望大家冷靜，民進黨議員拿出手板批國民黨，高喊「堅決反對包裹審查」，國民黨也不甘示弱，同樣用手板反制「不要雙標、不要扯桃園後腿」。休息時間過後主席宣布審查桃園區公所預算，不過議員除了針對預算，藍綠議員也對彼此發言內容批評。

舒翠玲強調，自11月24日開始，桃園市議會逐頁逐條審查預算到今天是第9天，所以民進黨用「包裹審查預算」，是莫須有的抹黑與指控。舒的發言再引發綠營議員抗議，主席第2次宣布休息。

議員 民進黨 國民黨 詹江村 舒翠玲

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