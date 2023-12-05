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啟用八年驚見鏽蝕 桃園橋梁明年編4千萬全面檢測

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府明年增列1000萬元預算檢測索力橋。圖為航空城大橋檢測。圖／桃園市工務局提供
桃市府明年增列1000萬元預算檢測索力橋。圖為航空城大橋檢測。圖／桃園市工務局提供

桃園市共28座索力橋，過往養護只靠目視判斷是否損傷，今年養工處檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現才啟用8年內部就多處鏽蝕，決定明年起增列1000萬元預算展開全面檢測，但索力橋管理分散不同單位，議員陳雅倫建議整合事權，養工處將函文請相關單位編列預算執行。

桃市橋梁目前每2年進行1次定期檢測、每年4次日常巡查，主要以目視判斷主梁、橋台、橋面板、橋墩和欄杆等構件是否異常。養工處今年3月檢測青塘園景觀橋，發現流出鏽水，開蓋檢查驚見內部多處鋼索鏽蝕，擔心斷橋風險，立即緊急處理，目前該橋已正常通行。

青塘園景觀橋2015年啟用，內部鋼索8年就鏽蝕並不正常；養工處說，以鋼索拉力支撐結構的橋梁如斜張橋、吊橋都是索力橋，研判先前目視檢查沒注意螺絲帽套防水膠條老化，導致濕氣進入，為避免類似狀況，將加強落實維管，也決定增列預算詳細健檢其他索力橋。

養工處長劉軍希表示，今年市府先使用道路基金1000萬，檢測蘆竹航空城大橋、楊梅區校前路跨橋、平鎮區新光吊橋及復興區新溪口吊橋；其他轄管索力橋，明年檢測桃園區水汴頭大橋、蘆竹區南崁大橋和中壢區青溪橋，後年再編預算檢測青塘園景觀橋和大園區彩虹橋。

養工處明年編4457萬進行「橋梁及地下道等各項維護管理及檢測」，其中1000萬檢測索力橋，注重鋼索清潔、除鏽保養、防水罩更新、更新保護蓋、內視鏡檢測、揚起試驗、鋼索探傷及索力量測，其餘預算進行其他橋梁例行性檢測。

議員陳雅倫質疑，宜蘭、新北等縣市曾發生斷橋事件，桃園許多橋梁老舊，健檢勢在必行，但索力橋目前管理也是多頭馬車，預算分散各單位，如有檢測疏漏，後果不堪設想，市府應整合相關局處，事權統一才能確保市民安全。

養工處回應，目前規畫檢測的橋梁多為工務局維管，其餘索力橋轄管單位分屬水務局、公所、風管處、農業局等；養工處預算有限，會函文請各單位編預算，做好檢測，若有需要養工處會協助。

吊橋 桃園 斷橋

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