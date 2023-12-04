苗栗縣議會女力獻愛溫暖毛孩 捐贈物資籲認養

苗栗縣動物保護教育園區今年累計收容2200隻毛寶貝，多名女議員今天與縣長鍾東錦妻子陳美琦共同捐贈犬貓飼料等物資，讓毛孩溫暖過冬，呼籲以認養代替購買給牠們溫暖的家。

苗栗縣議會副議長張淑芬響應縣府推動打造友善動物城市，號召多名女議員以實際行動關懷毛寶貝，下午由議會12名女議員偕同縣長鍾東錦妻子陳美琦合資捐贈1批犬貓飼料、罐頭、貓砂等物資，送抵苗栗縣動物保護教育園區（收容所）。

張淑芬表示，議會「女力愛心」爆發，這次物資捐贈對象是毛寶貝，希望園區內犬貓都能夠獲得妥善照料，尤其現在收容犬貓數量多，生活照顧上的飼料、貓砂等物資需求龐大，希望拋磚引玉，公私協力一起提升收容品質，也呼籲有意飼養寵物的民眾，以認養代替購買。

陳美琦說，自己養狗有30年經驗，毛小孩親如家人，用心照顧讓彼此都得到滿滿的愛，政府力量有限，希望幫忙宣導「認養代替購買」觀念，讓收容犬貓擁有一個幸福溫馨的家，社會也能更祥和。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義指出，收容所今年累計收容2200隻毛小孩，目前收容的犬隻150隻（上限235隻）、貓50隻（上限120隻），民眾如有意認養，可到收容所挑選犬貓回家當寵物，讓毛寶貝們都能找到幸福歸宿。