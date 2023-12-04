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五楊高架延伸頭份在望 苗縣府提短中長期配套降低衝擊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國道1號五楊高架延伸苗栗縣頭份市預計2032年完工，縣府建議配套，短、中、長期配套，降低衝擊頭份交流道交通。圖／苗栗縣政府提供
國道1號五楊高架延伸苗栗縣頭份市預計2032年完工，縣府建議配套，短、中、長期配套，降低衝擊頭份交流道交通。圖／苗栗縣政府提供

國道1號五楊高架延伸苗栗縣頭份市預計2032年完工，縣府提具頭份交流道北上匝道拓寬增加1個車道，延長北上主線加速車道長度等配套，短、中、長期降低衝擊頭份交流道交通。

國家發展委員會審議大會最近通過國1五楊高架延伸至頭份市案，將陳報行政院核定，將拓寬主線路堤段及新設高架隧道段分流等方式辦理拓寬，全長約36公里，總經費約1314億元，預計2023年8月底完工，估計可轉移國道平面主線30%以上交通量，縣長鍾東錦憂心頭份交流道交通首當其衝，列席建議短期配套，國發會同意研議。

鍾東錦說，五楊高架延伸至頭份工程，2023年才完工通車，回應龐大車流無法進入高速公路的需求，建請高公局評估將頭份交流道北上匝道由1車道調整為2車道，並延長國道1號北上主線加速車道長度等短期改善措施。

縣府工務處指出，國1頭份交流道口，上班尖峰時段，大量車輛湧入，從高速公路口回堵到台1線，如果北入匝道從1車道調整為2車道，北上加速車道利用路肩拉長距離，增加儲車空間，有助於紓緩塞車。

中期改善措施建議優先在頭份交流道以北1.2公里處的科東二路，設置北入、南出半套單點鑽石型匝道，即先前頭份第二交流道案，總經費8億多元，分流國1頭份路段交通。

此外，長期改善做法，縣府啟動頭份交流道周邊道路改善工程，另案辦理科東二路高架延伸，增設台1線至興隆路聯絡道，及中興路拓寬，3案總經費約30億元，縣府提報內政部國土管理署生活圈計畫爭取補助。

車道 五楊高架 國道

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