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湖口王爺壟分隔島沒對直又脫漆 夜晚易車禍議員盼改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段中央分隔島已嚴重脫漆，議員陳栢誠認為既不美觀，也影響夜間行車安全。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段中央分隔島已嚴重脫漆，議員陳栢誠認為既不美觀，也影響夜間行車安全。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口鄉今年人口已突破8萬2千人，其中王爺壟重畫區更移入眾多年輕家庭和科技從業人員，不過新竹縣議員陳栢誠卻指出，竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島卻樣式不統一，且斑駁老舊造成夜間行車危險；湖口鄉長吳淑君更指出，因分隔島前後沒對直，就曾有代表撞上分隔島。新竹縣政府表示，明年將編列預算朝統一樣式改善。

湖口鄉人口僅次竹北市、竹東鎮，更是全國第二大鄉，其中湖口王爺壟重畫區，因鄰近高達6萬人口就業的新竹工業區，加上交通便利，僅約5至10分即可抵達國道1號湖口交流道，南下可直達竹科，或是北往桃園、台北通勤，吸引大量年輕家庭和科技從業人員移入。

陳栢誠指出，王爺壟重畫區已成為湖口鄉的「地王」，陸續有麥當勞、星巴克進駐，運動公園也建置好了，可說是湖口新興的門面，但是進入王爺壟的竹7-1線中山路段，在中美路和達生八街間，中央分隔島的形式並不統一，甚至斑駁損壞，既影響安全也不美觀，盼縣府能統一樣式，安全之虞也美化市容。

吳淑君也指出，竹7-1中山路段分隔島20多年來老舊斑駁，希望這次透過陳栢誠議員提案能有所改善，也因為分隔島前後沒有對直，若下雨視線不佳，很容易撞上，20多年前新埔代表會副主席就曾因分隔島有落差撞上出車禍、非常危險，且分隔島老舊斑駁很大的原因，就是不小心被車輛擦撞。

「王爺壟市容美化的最後一哩路」，吳淑君表示，湖口鄉公所近來積極美化市容，也相當重視植栽修剪，王爺壟是新興地區，很多年輕人移居湖口鄉，他們都很在意市容，其中竹7-1中山路段屬於縣管道路，分隔島斑駁脫漆既不美觀也影響安全，希望新竹縣政府盡快改善，除了統一分隔島樣式美化市容，也要將分隔島前後對齊，才不會造成危險。

新竹縣工務處代理處長陳盈州表示，關於竹7-1中山路段中央分隔島老舊案，工務處養護科已研議中，並朝統一分隔島方式評估，由於現在已近年終，將從明年鄉道養護預算編列相關預算改善，確切核定經費和改善計畫需經過設計後才能得知。

至於鄉長和議員提出希望對齊分隔島避免危險，陳盈州說，因事涉道路整體規畫和調整，需要再經過設計調整，這部分縣府會再跟公所討論，才能確定下一步計畫。

新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島有一段有花台植栽（如圖），另一段卻老舊斑駁。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島有一段有花台植栽（如圖），另一段卻老舊斑駁。記者黃羿馨／攝影
陳栢誠指出，王爺壟重畫區已成為湖口鄉的「地王」，陸續有麥當勞、星巴克進駐，但進入王爺壟的竹7-1線中山路段，在中美路和達生八街間，中央分隔島的形式並不統一，甚至斑駁損壞，既影響安全也不美觀。記者黃羿馨／攝影
陳栢誠指出，王爺壟重畫區已成為湖口鄉的「地王」，陸續有麥當勞、星巴克進駐，但進入王爺壟的竹7-1線中山路段，在中美路和達生八街間，中央分隔島的形式並不統一，甚至斑駁損壞，既影響安全也不美觀。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段分隔島斑駁老舊造成行車危險，也因前後沒對直，就曾有代表撞上分隔島。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段分隔島斑駁老舊造成行車危險，也因前後沒對直，就曾有代表撞上分隔島。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島卻樣式不統一，中央分隔島有一段沒有花台植栽（如圖），且老舊脫漆造成行車危險。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島卻樣式不統一，中央分隔島有一段沒有花台植栽（如圖），且老舊脫漆造成行車危險。記者黃羿馨／攝影

新竹 重畫區

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